【福爾摩師奶．專訪】簽TVB做足11年閒角　易智遠向公司反映未果

徐小鳳在其名歌曲《順流逆流》中曾唱道：「每一串汗水，換每一個成就，從來得失我睇透。」相信易智遠非常明白這個道理。出道27年，頭十年時間他幾乎活在水深火熱之中，為了追求演藝夢他不惜借錢度日又要家人接濟。幸好老天爺懂得照顧肯努力的人，自2008年簽入無綫電視之後他生活過得好些，今年更多了一個身份成為「歌手」，推出人生第一首歌，可以話苦盡甘來。 我問：「假如人生可以重來一次，還會選擇演員這個職業嗎？」他答：「我會」，更是毫不猶豫的講出。可想而知，這位處女座的男人到底有幾執着，這或許就是他天生帶有永不氣餒的精神吧！ 攝影﹑短片：葉志明 剪接：吳宇峰 場地提供：Morokok

易智遠因為簽了TVB而令他生活安穩不少。（葉志明攝）

簽TVB帶來轉機

那些年經歷過無戲拍，被迫去做泊車仔﹑茶餐廳侍應，這一些日子如今回想起他仍歷歷在目。幸好皇天不負有心人，就在一次偶然機會下，他得到無綫監製的賞識，就在2008年簽入TVB成為基本合約演員，的確給予他好大安全感：「唔多唔少都會有，基本上一年可以拍幾部劇，有好多個月都有工作。其實不是亂用錢，一般的生活是可以的。再加上自己有其他的登台表演，不會是一個富裕生活，但生活過得去的。」

TVB這個避風港令他有安全感﹑穩定的些微收入，這11年來他都有給家用父母，或許給的不多但最起碼會令父母放下心頭大石，因為有錢給父母即代表生活過得去。

易智遠同藝員科反映過，但最後仍然沒有改變。（葉志明攝）

同TVB反映唔想再做閒角

簽入TVB 11年這位處女座男人的確勤奮努力守本份，但這些年來他一直被安排做閒角，似乎內心亦湧起了不滿的情緒：「工作一直有得做，但沒有話題在角色身上，在這方面做幾多年都好不開心。不開心的是為甚麼還是被安排做這種角色。」

往往他都是飾演做生意人﹑某大哥的手下……屢屢如此飾演開始嗅到「厭倦」的味道。但他絕對不會放棄而是尋求解決方法，曾經就向藝員科提出改變，但最後得到的結果都是沒有改變：「藝員科也有反映過的，大家都知道他們做的東西也是有限，因為決策的能力不在他們手上。有時候可能是監製去到阿姐級情況，這一些是我們控制不了。而且演員合約都有分好多種，其中三﹑四﹑五﹑六線其實都是簽了經理人合約，或者是每個月包薪的。如果在他們身上發現有不夠演出的情況，就會在劇集角色上填補位置，而我們這一些不是包薪的，我們是多勞多得的。可能那個角色是不適合他的，而是適合我的，但公司為了計數就選擇填滿。」如此聽下去得到一個道理，就是人生本來就是不公平的，所以只有在不公平的環境中奮鬥，人生才能得到改變。

多年一直被安排做閒角，亦令他心中湧起不滿情緒。（網上圖片）

易智遠的確是一位永不氣餒的處女座。（葉志明攝）

他雖然用好平和的語氣講出這一番說話，但筆者當時感受到他內心其實是非常不滿的。或者大家會問「做得唔開心就離開喇？」，其實離開不是解決問題的最好辦法，離開根本只是一個逃避，他只是在不公中尋找面對，望有一日運氣會降臨在自己身上而已。

易智遠在娛樂圈發展，運氣的確佔一大半。（葉志明攝）

大爆圈內某類演員工作態度差

好多時在人生當中經常被問到：「會唔會後悔？」這個問題，「後悔」無非是意味着經歷過教訓之後，下次還會不會做呢？而對於經歷過最低潮的易智遠來講，他似乎不在沉浸過去的痛苦，仍然鍾愛這一份工作：「我入這一行冇後悔過，只不過自己條路比人崎嶇。有時候在公司發覺有一些同事工作好似好馬虎，但他們的機會就不斷有。有個別的人工作態度好差，但似乎他們的機會就愈來愈多。但我們這一些又守時跟足通告做的人就……自己有點不開心。」

易智遠大爆某類演員工作時的態度好差。（葉志明攝）

筆者都好好奇他所指的態度「差」到底有幾「差」，易智遠亦冇有怕舉出例子：「好似大家需要一齊對戲，但有人就在這個時候出去食煙，食煙時間導演所講的說話對方根本就不知道，因為大家要溝通走位之類的。我覺得他們打天才波，當中有好多這一類型的人。」他愈講筆者就愈想知是那一些藝人朋友，當然他就不可以開名，但就給予線索：「曾經是TVB二﹑三線藝人，現在不在TVB了，出了去發展而且發展得更好添。」語氣帶有酸溜溜味道，但他亦不得不承認人家的運氣的確比較好：「可能現在自己運氣沒有別人好，但做好自己的本份就可以，做十分不止就做到十二﹑十三分一直做上去，有機會來就好好把握。」

台灣作家李偉文曾經講過：「人生永遠可以重新開始。」這句說話講得非常有道理，雖然有一些東西是不可能倒帶重來，但仍然有好多東西是可以選擇重新出發。對於這位處女座的男人來講，即使再重新可以選擇一次，他仍然會做演員：「我會，但我覺得可能要搵多啲錢，演員我當是一個職業，但千萬唔好影響生活。」果真是好熱愛。

易智遠為了工作更下過苦功減肥。（網上圖片）

瘋狂減肥為得到更多演出

出道27年以來，易智遠最令人有記憶點的莫非就是他肥胖的外形，原以為他從來不介意肥胖這回事，但在訪談中才發現原來他曾經下過苦功減肥，最主要是為健康着想，減的程度其實都幾瘋狂的：「我最主要是Cut了食物數量，Cut了擺入口的食物是最見效的。其次參加了健身課程請了教練，練了一個月好快有成績Keep住250磅好多年。當時最瘋狂的時候一星期有5﹑6日去健身，只食白烚的菜將油炸類的食物盡量Cut晒。大家現在看到我這個形象已經減了的，現在是215磅，自己目標是200磅。」

為了減肥他Cut了食物數量，更不吃油炸食物。（網上圖片）

除此之外，減肥還有另一個目的就是對工作有幫助，他常常在想或許自己的外形關係，一直被安排做同類型角色，如果瘦一點或許有新角色做，而原來不講不知他最想演的只是一位警察角色而已：「睇翻以前的劇可能被定型做某一些角色，做人細佬﹑暗戀女仔之類…我在想如果瘦一點可能有新角色可以嘗試，其實我想做警察，我覺得肥人都可以做到警察。」之所以他從來無出演過警察，道出一個理由就是，好多時候監製為畫面好睇而已，因為演電視劇的警察似乎都是永屬於瘦削同靚仔的演員。

他認為肥仔都可以做警察。（葉志明攝）

被老闆睇中簽做歌手

經常聽到一句說話「努力，不一定有回報，但不努力就一定不會有回報」，而努力了27年的易智遠今年終於得到回報，其歌聲獲得老闆賞識為他推出歌曲，履歷表中從此多了一個身分就是歌手：「在我心目中完全沒有想過，我這個形象肥嘟嘟給人感覺遲緩。」筆者亦非常幸運地現場聽他清唱《友情歲月》，歌聲渾厚非常有情感，絕對是一位實力派歌手。

不要以為易智遠肥嘟嘟就局限了他的歌路，原來他今次推出的是一首快歌，當中更有舞蹈。喜歡跳舞的他一直視天王郭富城為偶像，更望有朝一日可以同台合唱：「他跳舞好好睇好有型，其實我都好喜歡跳舞當然跳得不厲害，但有個夢想就是如果將來有機會，出到歌有機會同郭富城同台，在台上跳幾分鐘舞都好開心。」

今年他多了一個身份就是歌手，會推出人生第一首屬於自己歌。（網上圖片）

經過大約一小時的訪談，聆聽着易智遠的演藝生涯之後，筆者認為人生確實總有起有跌，只要不放棄其實一定有出頭天。換個角度想，假如人生一路走來總過得太順利太平坦，似乎容易得到的東西都不會好好珍惜，反而崎嶇過才更懂得珍惜。