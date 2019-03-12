俗語有云：「牡丹雖好，終須綠葉扶持」，套用在影視作品上意謂主角再好，亦終需有配角扶持，一部作品才稱得上完美。往往這一些綠葉會給人一種「過眼雲煙」的感覺，熟悉卻總又想不起他與她的名字。他曾經是《我要Fit一Fit》的莊聚賢﹑《烈火雄心III》的鐘有富﹑《愛情食物鏈》的Jacky…到最近是《福爾摩師奶》的滕刁，肥胖的外形是他最大特徵，他不是茄喱啡而是演員－易智遠（Tony）。他問：「綠葉會不會有出頭天？」，我答：「有，肯定有！」視帝黎耀祥﹑影帝林家棟﹑視帝歐陽震華……都是最佳例子。在他們身上印證了甚麼叫「有志者事竟成 」這句說話，Tony正正就擁有這種精神，所以才在娛樂圈中打滾多年，等待一個屬於自己的黃金機會。 攝影、短片：葉志明 場地提供：Morokok

Tony曾經令家人失望，更試過跪地哭泣。（葉志明攝）

為追夢愧對父母 大半年沒付家用

入行至今超過20年的易智遠，頭10年，其演藝事業可以用「慘不忍睹」來形容。時光倒流，回到90年代，當時他從一個收入穩定的售貨員，勇於追夢對演戲產生興趣，「演員」這個身份就成為他所追求的終生職業。

喜歡歸喜歡，但食得鹹魚抵得渴，這一行的辛酸，注定要面對。不講不知，在他成為TVB基本合約演員之前，有一段時間他從內地回港發展，瞬間演藝事業跌入地獄（當時無人認識無人脤）令他苦不堪言，甚至於有長時間沒有交家用給父母：「這行手停口停沒有固定月薪，試過一段時間沒有工作就躲在家中，不敢外出。當時父母見到這個狀況會說罵一﹑兩句，但其實他們都好包容我，支持我做了好多年。有時候沒有錢拿回家，其實他們不是想要錢，只是覺得有錢拿回家即代表生活過得去，不用太擔心。有一段好長時間沒有拿錢回家。」這段時間維持了大約大半年以上，然而聽下去才知道，故事沒有那麼簡單。

父母曾為Tony還了十多萬卡數。（網上圖片）

易智遠因為一次媽咪的舉動令他心痛。（葉志明攝）

自身身無分文但仍然要過日子，有一個經歷至今仍然令Tony難以忘記，更邊說不禁在鏡頭前留下男兒淚：「有一次就是一打開銀包，原來是媽咪放了幾百元入去，現在還歷歷在目。父母就是如此愛惜子女，雖然會責罵兩句但心中仍是愛惜，知道出街食飯坐車樣樣都要用到錢。」他到目前為止仍然覺得對不起他們。

易智遠窮到刷爆信用卡。（葉志明攝）

曾欠債逾10萬 向父母下跪狂說對不起

「窮」或者真的會令人發狂做一些意想不到的事情，Tony更試過窮到刷信用卡度日，最後更刷爆不要臉問他人借錢：「兩張信用卡刷爆了，我那時欠了13﹑14萬左右，那時好像不要臉一直打電話問人借錢，當場沒有一個人會答應。（聽過最難聽說話是甚麼？）冇喎！這一些錢要留給我兒子讀書…」他自己亦覺十分不好意思。

當然在「行到水窮處」之時，家人就是最後的後盾：「跪在地上喊到好厲害，瘋狂講對不起，最後給了一筆錢還晒卡數。」面對演藝事業不振，Tony亦好記得父母的說話：「你搵吓其他嘢做喇，成日掛住發夢拍戲。」最後他放下身段找工作，半年內就歸還所有錢給父母親。

發哥一句說話令Tony內心更為強大（視覺中國）

發哥一句話 有如強心針

既然把心一橫喜歡演戲，但奈何又要生活，Tony當時就放下身段去做了幾份兼職，有些微收入之餘又可以繼續演戲：「曾在尖沙嘴做過代客泊車，當時要自己放得低，無錢都要生活的。只是想維持繼續在演藝圈工作，我心不死鐘意呢一行。當時我覺得自己好叻，勞斯萊斯﹑波子（保時捷）﹑法拉利我都揸過，自己自娛。」除此之外他連茶餐廳的侍應生都做過，他這一份「堅持不放棄」的精神，絕對令人佩服佩服。

外界一直標籤演員「差極都有個普」，他在茶餐廳工作人家還會以為他是老闆，絕對想不到當中的辛酸。但圈內人就相當明白，一次影帝周潤發經過認得Tony，就對他說出了一翻鼓勵說話，令他更明確知道自己的選擇絕對沒有錯：「肥仔，如果你鍾意呢行，繼續努力啲，唔好放棄。」為他打下了一支強心針。

Tony為了自己理想堅持不放棄。（葉志明攝）

或者大家會問是甚麼令Tony會如此的堅定不移，其實答案很簡單他只是不想做死一份重複的工作：「如果人生只做一份固定工作，其實都是好類似的工作模式。但演戲可以嘗試不同任何的角色，我覺得可以嘗試每個階層的人士工作。」只是一個簡簡單單的想法而已，他就如此執著已經視演員為終生職業了。

「不相信會絕望，不感覺到躊躇，在美夢裏競爭，每日拚命進取…」這一段歌詞幾乎在唱出Tony的堅持。如果要用一句說話或詞語來形容Tony，「心堅石穿」這四個字就最適合不過。因為他勇於追夢意志堅定，遇上任何困難都不會放棄。