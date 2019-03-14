【鬢邊不是海棠紅】佘詩曼拍劇變肥　全因某位藝人廚師煮餸太叻？

佘詩曼最近忙著由她主演的劇集《鬢邊不是海棠紅》的拍攝工作，阿佘趁著這幾天有空檔，她便回香港出席活動，表示很開心可以休息一下。談到《鬢邊不是海棠紅》中她演的角色是東北人：「我裡面好豪爽，講嘢比較直接，所以有話直說，唔係經常鬧人，但遇到唔講道理會出聲講。」

劇中另一位演員王曉明也難逃阿佘劇中的責罵，不過阿佘笑言其每個人也有被她罵過。（劉智源攝）

阿佘接下這劇集透露是一件開心事情：「成個劇組我哋都相處得好愉快，今次又唔太辛苦，可能冬天關係無咁熱，因為劇裡面我哋啲衫比較厚，拍得好舒服。」其實拍得舒服的原因其實還有一個重要因素，就就黃曉明的廚師，「佢（黃曉明）廚師煮得好好食，如果午餐時間遇到佢嘅廚師我哋個個都去佢架車到食飯，所以嗰個都肥咗，不過好彩前幾日去咗一個trip比較頻撲，所以瘦返少少。」

好姐妹周嘉儀入圍《金獎像》提名最佳女配角的事，阿佘當然力撐好姐妹，已經一早投票給她。（劉智源攝）

剛剛阿佘笑言去了一個忙碌的Trip，原來那個Trip是去郵輪5日4夜歐洲拍攝，沿途上阿佘笑言欣賞了很多漂亮地方：「今次主要拍當地靚景同古跡，睇風景就有，購物就冇。」