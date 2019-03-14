【鬢邊不是海棠紅】黃曉明佘詩曼演繹京戲文化　尹正媲美張國榮？

由同名小說改編，黃曉明、佘詩曼、尹正主演的《鬢邊不是海棠紅》是一套民國題材劇集。講述了梨園新魁商細蕊（尹正飾）在富商程鳳台（黃曉明飾）的幫助下重建水運樓，並培養了一批傑出的京戲人才，最終兩人放下個人渺小的目標，投身革命事業，保家衛國的故事。

該劇是雙男主設定，由黃曉明、尹正擔任，一個是梨園新秀，一個是商界精英，由相識到相交，兩人惺惺相惜，不過劇集去除了原著中的感情戲，著重筆墨在京戲文化上，將京劇元素進一步推向大眾視野，傳承京劇非遺文化。此外，阿佘今次在劇中擔任女主角，飾演黃曉明的妻子范湘兒，她身穿民國旗袍，溫婉知性；而在劇中飾演梨園新魁的尹正化上戲曲妝容後，亦帥亦美，舉手投足間都有模有樣，不少網友認為可以同張國榮在電影《霸王別姬》中的陳蝶衣媲美，不知道首次合作的幾人會擦出怎樣的火花呢？

同《延禧》中的嫻妃不同，阿佘今次的角色一改之前的盛氣凌人，扮相溫婉知性。（微博圖片）

《鬢邊不是海棠紅》由于正出品，去年風靡整個夏天的《延禧攻略》備受好評，令于正的「氣焰」增長不少，但由《延禧》原班人馬打造的戰國時期劇集《皓鑭傳》反響平平。據悉，《鬢邊不是海棠紅》的服裝造型同美術指導依然是宋曉濤同欒賀鑫，單由曝光的劇照來看，服化道都極具民國風，劇組大量使用實景搭建，場景覆蓋上萬平方米，打造出最貼地的老北平，彰顯中國民俗文化。套劇會不會再次掀起熱潮，就要等播出之後才知曉。

由劇照來看，尹正飾演的梨園新魁商細蕊妝容精緻，有網友指媲美哥哥張國榮在《霸王別姬》中的造型。（微博圖片）

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