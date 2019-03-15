《Yes!》校草冠軍與周柏豪撞晒樣　陳晉熙：都有好多人話似！

雖然青少年雜誌《Yes!》已經在2014年正式停刊，但由它創辦的「全港校花校草選舉」原來仍然繼續有搞落去，上年更與微博合作，舉辦新一屆校園靚仔靚女選舉──「微博 X YES！校花校草2018」。或者活動太低調令你沒有留意到，其實這屆勝出的校草絕對稱得上養眼之人，更有九成似周柏豪。

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20歲未到 比姜B更年輕

到底這位翻版周柏豪是誰？其實他叫陳晉熙，現時只得19歲，1999年7月出世，比《全民造星》冠軍、男團MIRROR主將姜濤還要年輕3個月，正在香港專上學院讀書。他在YouTube上的自我介紹片段裏面，便指自己非常熱愛運動，既有擔任主持的經驗，亦喜歡演奏鋼琴，而他進入十強後又拍多了一條「終極挑戰片」，翻唱周柏豪的《傳聞》，雖然他的歌藝有待雕琢，但唱腔的確有幾分周柏豪的影子。

陳晉熙的確有幾分似周柏豪，就連胡鴻鈞都話佢似樣。（Instagran）

似柏豪是讚賞 陳晉熙：我以佢為目標！

到底陳晉熙會否正式入行？他接受《香港01》訪問時便透露《Yes!》正籌備拍攝青春電影，有機會在裏面飾演其中一個角色：「我自己都有興趣喺呢方面發展，而家都有跟老師學唱歌，最近工作都係幫品牌平面相，希望可以有多方面發展。」提到他貌似周柏豪，他坦言：「都好多人話似，我覺得呢個係讚賞嚟。其實佢係我偶像，我都以佢為目標，因為佢係一個好全能嘅藝人，但我唔會抄佢，我會搵自己嘅方向。」

除了樣貌，陳晉熙和他的偶像周柏豪其實還有一個共通之處，便是都好喜歡打籃球：「我中學時都係打波，有打乙組，有時有啲人直接叫我『周柏豪』，但係我冇刻意扮佢。（咁樣咪有好多女包圍住你？）中學時有，因為除咗打波，我仲跑學界，會有啲師妹專登嚟睇，但係而家冇喇，因為冇特別識好多朋友，主要都係讀書。」問畢業後會否做全職藝人，他便指現時正修讀商業相關課程，但發現不太適合：「呢一年會轉科，轉讀數碼音樂之類，我覺得啱我多啲。我會盡力試幾年做藝人先，冇進步就要認清事實。」