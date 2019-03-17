【齊人一家】美國一夫多妻小鎮係男人天堂？　鄰居通婚變近親結合

一夫一妻的婚姻制度，在全世界很多地方也是行之以久，但在美國的摩門教分支「基本教義派」，成員至今仍過著一夫多妻的生活，除了宗教信仰，究竟當中牽涉到什麼問題？Netflix節目《齊人一家》追訪這一個族群一年，原來齊人之福背後，是妻子間互相妒忌，壓力重重，下文為大家揭開這個族群鮮為人知一面。

區內的男人，平均也有三個老婆，但只跟首位妻子註冊。（網上截圖）

美國人Joseph Smith於1830年創立《摩門教》，繼任人Brigham Young將教會遷移至猶他州一片荒蕪之地，由於需要大量人口拓荒，加上在遷移過程中，留下了寡婦及其子女，至1852年Brigham Young推行一夫多妻制度，至1890年教會首領Wilford Woodruff宣佈廢除一夫多妻制，但仍有教徒不願放棄，搬至與世隔絕的地方繼續生活，該分支稱作「基本教義派」。

表面和諧的一夫多妻生活，其實妻子彼此互相妒忌。（網上截圖）

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在美國猶他州有一個名為洛克蘭農場的社區，當地有14個家庭，將岩壁爆破，開始了他們的生活，而該個社區的人均是摩門教「基本教義派」的教徒，至今仍奉行一夫多妻制。伊納克特有著兩位妻子，16名孩子，而且即將迎娶第三名妻子，表面上關係相當融洽，但他的妻子接受訪問時，卻說一直擔心其他妻子會分薄了丈夫對自己的愛，尤其是有新妻子進入這個大家庭的首年，彼此也覺得是一場災難，要一段時間適應。

鄰居互相通婚，長久下去，會增加出現隱性基因病的風險。（網上截圖）

另一個家庭，亞伯莫里森有著三位妻子，而鄰居好友吉姆過世後，叮囑妻子下嫁亞伯，令這個家庭驟然變得緊張，雖然最後吉姆兩位妻子也選擇守寡，但這種少數人互相通婚的做法，卻會出現很多罕見基因疾病。在另一個「基本教義派」教徒居住的科羅拉多市，曾出現過「延胡索酸酶缺乏症」，病徵是前額突出、耳朵生長在較低位置、眼距過開、智力遲緩等，本來每400萬人才有一人罹患該病，但在鎮上卻出現了20個病例，在翻查資料後，才知道他們的祖先均是來自兩家人，亦是一夫多妻制和近親結婚引發的基因問題，與世隔絕的生活，只是令隱性基因疾病更容易發生，禍延下一代。