【Marvel隊長】外星文明蜥蜴人早已管治世界？　變身菁英隱藏地球

《Marvel隊長》(Captain Marvel)上映後，除了滿足到官能刺激外，片中亦衍生出更多謎團，其中Nick Fury的身分，網民推測並非單純是「復仇者聯盟」計劃的始創人，更懷疑他並非地球人，而是來自外太空的斯克魯爾族人(Skrull)，而該個物種外型仿如一隻大蜥蜴，跟地球流傳多時的外星文明蜥蜴人傳說不謀而合，甚至有陰謀論指蜥蜴人已滲透入人類世界各國的管理階層，人類早已被外星人入侵統治。

斯克魯爾族人(Skrull)擁有變形能力，可以變成地球人外貌。（網上圖片）

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相信有外星人存在的人，或多或少會有防避外星人入侵的戒心，但以外星人的高科技，可能真的要有「Marvel隊長」幫手，地球才能幸免於難。不過外星人入侵地球，又是否需要明刀明槍，而電影中斯克魯爾族人(Skrull)，就能夠變形成地球人的模樣，加上他們的智力及科技遠勝地球人，只要換個身分，已能佔據世界各國的領袖位置，變相統治地球，根本不用大規模入侵。

英國作家大衛艾克聲稱外星種族蜥蜴人，早已混入人類之中。（網上圖片）

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其實早有人提出外星文明蜥蜴人，早已藏身人類世界，英國作家大衛艾克(David Icke)就提出蜥蜴人陰謀論，他指出中國的伏羲及女媧，瑪雅文明中提到的羽蛇神，甚至西方宗教說到的魔鬼，外貌也是大同小異，帶有蜥蜴人的影子，而蜥蜴人這種外星文明到達地球後，以神的身分管治地球，亦令地球人類開始了文明，大衛艾克提出其實蜥蜴人未有離開，反而混入人類之中，不過並非變身，而是利用高科技，影響人類的腦電波，從而令到地球人眼中的蜥蝪人，跟地球人一模一樣。

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西方的魔鬼外形，就有著蜥蜴人的影子。（網上圖片）

Marvel跟昆蟲動物有關角色：

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中國古代神話的女媧，就是人首蛇身，疑是外星種族到達地球。（網上圖片）

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大衛艾克提出蜥蜴人的王室，眉心間有一隻眼，仿如三眼人，古埃及流傳的符號「荷魯斯之眼」、土耳其的「惡魔之眼」，較近代的「共濟會」(Freemasonry)，也跟蜥蜴人脫不了關係，至於「共濟會」秘密掌控世界的說法，背後也是蜥蜴人在統治地球，由於蜥蜴人個性好戰邪惡，亦造成了世界各國歷年來戰爭不斷。雖然蜥蜴人一直隱藏身分，但間中也有失手曝光的時候，網上流傳不少短片，會見到有些人瞳孔突然如蜥蜴般收窄，當中不乏明星名人，包括Katy Perry、Britney Jean Spears，而《Marvel隊長》的外星人斯克魯爾族，也是受到這些都市傳說啟發而創作。