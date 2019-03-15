【早霸王】表白對象原來已有男友　森美教路點樣知對方是否單身

有沒有試過喜歡一個人，卻不斷錯過表白的機會？最新一集《早霸王》的「你知道唔知道有人掛住你」環節中，男觀眾Kenneth想向女神阿怡表白，他說8年前二人相識時已經想追求對方，奈何她後來很快就有男朋友，二人之後各自離開香港工作多年，近兩年回流，眼見對方最近終於回復單身，打算把握機會向女神表白。

森美大讚Kenneth個女神畀電話的方式好浪漫。（網上圖片）

Kenneth分享二人相識的經過，令森美大呼浪漫，「當年去飲嘢，問佢拎電話，佢要求猜包剪揼贏咗先可以拎到佢8個冧巴。」森美大讚這個女生抵追，懂得藉著遊戲拉近距離。

不過隨後當Kenneth 形容近來跟阿怡之間的相處，令森美覺得他機會不大。因為Kenneth重遇阿怡之後，一直都沒有成功約到她單獨見面，唯獨兩年前，阿怡想去沙灘而主動找他，那是唯一一次可以單獨跟女神約會，Kenneth講完這段回憶，也忍不住形容自己只是「得閒的候選人」，森美聞言，直指Kenneth是「兵」。

森美聽完Kenneth形容與女神的相處，對於是次表白不太樂觀。（網上圖片）

隨後駁通電話給阿怡，她的笑聲爽朗，令森美小儀大為欣賞，不過對方表示已經有男朋友，Kenneth又再次錯失表白機會。

森美趁機教Kenneth下次追女仔，如何試探對方有沒有男朋友，要先問對方「昨晚睇咩戲」，然後打蛇隨棍上，問她「有冇男仔陪你睇呀？」，如果對方說沒空吃飯，就問對方「係咪約咗男仔？」若對方沒有男朋友，自然會答「邊有男朋友吖」，很自然地問出對方是否單身。

森美教大家如何巧妙地試探女仔有冇男朋友。（網上圖片）