鄭俊英醜聞令長青節目《兩天一夜》停播　韓警方預計盡快發拘捕令

韓國娛樂圈爆出的桃色醜聞，其中BIGBANG勝利、鄭俊英、CNBLUE李宗泫等男藝人物化女性，在聊天室討論貶低女性的話題。其中有份偷拍及散播性愛影片的鄭俊英，成為罪人外，昨天接受21小時的調查後，竟連累12年長青節目、KBS電視台《兩天一夜》停播。

韓國KBS綜藝節目《兩天一夜》開播12年，已經播到第三季。主持之一的鄭俊英被爆出桃色醜聞時，亦是正在國外進行該節目的拍攝。中斷拍攝後，今天節目組發公告指，因鄭俊英下車，節目決定暫時中斷播出及製作，本週開始節目將暫時由其他節目替代。早在2016年，鄭俊英已曾因偷拍與前女友的性愛短片而被立案，因而退出《兩天一夜》。不過當年調查結果無嫌疑，節目組讓鄭俊英重新回歸節目。對於3年後事件再次重演，《兩天一夜》深感責任重大，向觀眾表達歉意。

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鄭俊英是《兩天一夜》中的忙內成員，深受成員的喜愛。（網上圖片）

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另一方面，鄭俊英昨天接受完21小時調查後，警方指今天下午已對鄭俊英及Burning Sun金姓職員的居住地和車輛，開展全面沒收和調查。警方指出，雖然鄭俊英已向他們交出重要的「黃金手機」，惟不排除鄭俊英本人有隱瞞其他手機存在的可能，為了確定沒有這個情況發生，因此進行扣押搜查。礙於性罪行的嚴重性，警方預計會加快申請拘捕令，可能今明兩天，即周五（15/3）或周六（16/3）會有行動。而涉嫌有份散佈非法影片的FT Island前成員崔鍾訓，明早香港時間9時會到警局報到接受調查。

鄭俊英被進行全面扣押搜查，警預計今明天發拘捕令。（網上圖片）