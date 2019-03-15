李宗泫承認參與色情對話卻不退團　公司潛水14小時疑有包庇之嫌？

CNBLUE成員李宗泫昨天（14日）被韓國傳媒大爆，與FTISLAND崔鍾訓等人一樣，同樣是鄭俊英散播偷拍性愛影片聊天室的一員，形容大插水，令粉絲非常失望。早在12日色情醜聞爆出時，李宗泫所屬公司FNC娛樂曾發聲明指，事件與他無關。可是昨天一爆，令公司的說法再一次被打臉。

李宗泫與鄭俊英之間，物化女性的下流對話被傳媒公開，FNC娛樂潛水14小時候後，終於發聲明回應事件，同時李宗泫個人IG的照片也在一夜間全部刪除。FNC娛樂表示，由於李宗泫正在軍隊當兵，因此花了一段時間與本人確認事實。經過與李宗泫的溝通後，本人承認曾在聊天室與鄭俊英進行貶低女性及相關不當的對話，而且觀看相關偷拍影片，向受傷的人致歉表達自己悔意。最後提及「作爲公衆人物，我將小心一切言行、反省和贖罪」。

昨天韓國傳媒公開李宗泫，正是鄭俊英色情聊天室中的第5位藝人。（網上圖片）

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可是聲明顯然沒有得到大眾認同，對於崔鍾訓及龍俊亨等人接二連三宣布退隊，甚至隱退，可是李宗泫卻沒有任何行動。眼見FNC娛樂在未確認事實前，發表無關聲明，網民質疑公司有包庇的李宗泫意圖，令粉絲大失所望。李宗泫作為一名偶像，粉絲團大部分為女性卻物化女性，因此不少粉絲在網上要求偶像退出CNBLUE，必須受到應有的懲罰。軍事法庭的刑罰會比普通法庭的刑罰，有可能高出兩倍以上，如正在當兵的李宗泫獲定罪，或有可能會加重刑罰。

正在服役的李宗泫，一經定罪或可能受到兩倍以上的刑罰。（網上圖片）