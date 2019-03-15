【如懿傳】如懿斷髮前數落乾隆四大缺點　竟不及某妃休夫轟動朝野

經歷了凌雲徹（經超飾）的悲慘事件之後，如懿（周迅飾）對海蘭（張鈞甯飾）私下藉她旨意處死凌雲徹一事久久不能釋懷，同時對乾隆（霍建華飾）更是徹底絕望，兩相生疏，貌合神離，再度南巡時的一句「斷橋不斷肝腸斷，孤山不孤君心孤」更是道出心底感受。

今次南巡，乾隆嫌久在宮闈中的妃嬪呆板無趣，想轉口味，炩貴妃（李純飾）便投其所好，找來青樓眾女子侍奉，豈料此事被如懿得知，便要處死炩妃，捱了這麼多集，如懿終於硬氣了一回，真是大快人心。但好景不長，如懿上船同乾隆大鬧一場之後，便自行斷髮。

這場戲可謂是整個劇集的重頭戲，如懿在斷髮前同乾隆講出心底話，明明知道忠言逆耳，但為了皇家，為了丈夫的聲譽，也直言勸誡，但卻引致乾隆暴怒，再次搬出孝賢皇后，甚至炩貴妃作比較，如懿終於再也忍不住數落炩貴妃的所作所為，如此奸險妄為，絲毫不顧皇上聖譽的人，竟被稱作「柔順」，如懿也只能悲傷地道出「兩兩相望，唯餘失望」。而直到現在，乾隆都仍然覺得如懿同凌雲徹有私情，如懿也感到倦了累了，大鬧乾隆「剛愎自用、薄情寡性、自私虛偽、疑心深重」四大缺點，結果被其大摑一巴。不等乾隆廢后，如懿便自己斷髮，的確特立獨行，可謂是「滿清第一休夫」。

其實如懿一直當乾隆是丈夫，而並非君王，她想要的只是丈夫的一心一意，她「逆」乾隆之意，也是為乾隆好，可惜這位君王竟然如此幼稚，竟然認為順從自己的人才是愛自己。但在如懿斷髮後，乾隆也眼泛淚光，相信他依然是在乎如懿的。（視頻截圖）

斷髮在滿清的習俗裡是最忌諱的，只有國喪、夫喪之時才會有此行為。雖然繼皇后未算真正的「休夫」，不過歷史上確有一位與皇帝離婚的皇妃，史稱「刀妃革命」，她就是末代皇帝溥儀的淑妃——鄂爾德特氏文繡。

文繡1909年出生，天資聰穎，貴為滿洲鑲黃旗，世代有人在清廷為官。1921年初，無心選皇后的溥儀在畫冊上隨便畫了一個圈，文繡就這樣誤打誤撞入了宮，初期感情還好，但因相貌平平，溥儀便選擇了家世顯赫，有「滿洲第一美女」之稱的郭布羅氏婉容做皇后。

中國最後一位皇后婉容與末代皇帝溥儀的合照。（網絡圖片）

1924年，溥儀帶著皇后婉容、淑妃文繡以及宮中諸太妃離宮，住在原清朝兩湖統制張彪位於天津的一棟三層別墅中。由於之前在紫禁城內，溥儀鮮有機會外出，而婉容曾經在天津學習過一段時間，且善於交際，因此短時間內便同溥儀享遍了天津的美食以及玩樂的地方。但文繡性格內向，不愛說話，次次都被扔在家中，寂寥無比，同婉容的生活差了十萬八千里。原本文繡也想得過且過，但生性刁蠻、刻薄的婉容似乎越來越容不下她，總是擺出皇后架子，盛氣凌人，更在溥儀面前挑撥離間，導致兩人關係越來越差。而且溥儀對文繡從無任何獎賞，但進貢就有她份，文繡的積怨也越來越多。加上之後后、妃明爭暗鬥不斷，文繡反對溥儀投靠日本政府，這又加深了兩人的裂痕。溥儀同婉容的雙重欺辱同虐待，令文繡長期飽受精神壓力，覺得生活暗無天日，好在可以同表姐玉芬同妹妹文珊訴苦，兩人便勸她離開溥儀。

最終，於1931年，文繡在玉芬同文珊的鼓勵下，偷偷委託律師辦離婚手續，雙方律師要求庭外和解，文繡正式離開溥儀，兩人完全斷絕關係，溥儀須支付5.5萬銀元作為贍養費，要求文繡終身不得再嫁。「刀妃革命」的消息一時間成為國內最大的新聞，文繡亦成為全國關注的焦點，有讚譽者，也有抨擊者，分為兩派。不過，在1945年抗戰勝利後，文繡經人介紹認識了國民黨軍隊的少校劉振東，兩人經過半年相戀，於1947年在北平結婚，直到終老。

淑妃文繡照片。（網絡圖片）