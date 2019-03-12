【如懿傳】乾隆後宮沒有香妃記載　真身是容妃靠200粒荔枝上位

內地劇《如懿傳》中，乾隆最寵愛有「最美妃子」之稱的容妃(李泌)出場，即時令眾妃嬪容顏失色，對容妃心生妒意，而容妃其實就是觀眾耳熟能詳的香妃，亦是金庸小說《書劍恩仇錄》的香香公主，圍繞香妃的故事，除了出身確實是維吾爾族，其他大部分也是失實的故事，尤其是天生異香更是美麗的誤會，下文讓觀眾重新認識真實的香妃(容妃)。

《如懿傳》中容妃是乾隆最寵愛的妃子，亦即是觀眾熟悉的香妃。（劇照）

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眾所周知，乾隆後宮最美的妃子，是來自維吾爾族的香妃，但原來乾隆後宮並無香妃此人，但卻有一位同是來自新疆的容妃，普遍相信香妃實際是容妃，而《如懿傳》的乾隆妃子寒香見，入宮後被冊封為容妃，終於將兩個人物二合為一。以往的影視作品，總是說香妃外貌傾國傾城，而且天生異香，令乾隆一見傾心，又興建寶月樓讓愛妃居住，其實全是美麗誤會，而且歷史上這實際是一次政治婚姻。

容妃天生異香，其實是一個美麗的誤會。（劇照）

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容妃胞弟圖爾都，原是回部貴族，由於南疆和卓木一族叛亂，大規模反清，圖爾都不願抗清，反而配合清軍，最後平定南疆叛亂，而圖爾都平亂有功，除了獲遷入北京居住，圖爾都胞姊亦獲冊封入宮為和貴人。但真正令她上位，卻是一棵荔枝樹，是和貴人入宮時由南方移栽至宮中，在和貴人入宮3年後，竟然結出了200粒荔枝，被視為清宮祥瑞，皇太后降旨冊封和貴人為容嬪，自此獲得乾隆留意，其後再由嬪晉升為妃。

容妃入宮，本是一次政治婚姻，卻因為200粒荔枝祥瑞，獲得乾隆留意。（劇照）

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至於容妃天生身體散發異香，亦是後世人的杜撰，由於容妃自少喝羊奶食羊肉，身上帶有羊羶味，所以她長年帶著沙棗花製成的香囊，花香濃郁獨特，才令人誤會容妃天生異香。但乾隆確是十分寵愛容妃，而且自從繼皇后輝發那拉氏及孝儀純皇后相繼亡故後，容妃的地位可說一時無倆，但她一生未有生育，至55歲離世，葬於清東陵，容妃生榮死哀，是清宮最幸福的妃子。