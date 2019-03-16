【亂世兄弟旅行團】同森美玩18禁玩具　古巨基親試生命中最辣食物

「亂世兄弟古巨基 x 森美旅行團」於14日播出最新一集，繼「遊覽」東京情趣酒店之後，今次再下一城，試玩日本激安店之「玩具」！

工作人員一早已為基仔同森美準備好一堆寫著「大人之粗品」同「18禁」的玩具。他們首先抽出一隻成人卡通光碟，二人已經「好興奮」，冷靜片刻後，基仔繼續伸手入盒內「潛」出一件「腰振！monster！」的印花Tee，而森美抽出一枝成人玩具「震震棍」之後，他即刻「隊」向基仔塊面，不過基仔一點都沒有生氣，笑言：「拍節目玩咋嘛，嗰枝嘢好似化妝師幫我碌面嘅瘦面棒。」咁基仔有無玩過這些成人玩具呢？「梗係冇啦！以前行激安嘅時候，經過呢啲賣成人玩具嘅檔，都急急腳快啲行過，視線都唔敢望，驚其他遊客見到會以為我想幫襯。」基仔說。

基仔直言從未玩過成人玩具，次次路過都加快腳步，連看都不看，驚遊客以為他想幫襯。

除了成人玩具，片中基仔同森美還試食「18禁激辣薯片」，基仔更解釋「18禁」的意思：「『唔係人咁品』咁解，係要好夠膽，而且年紀要大個啲先可以試。」講起來簡單，試了之後兩人卻辣到連話都講不出，基仔更食到「喊」！事後他說：「呢個係我呢世人幾十年來食過最辣嘅嘢！辣到講唔到嘢，工作人員諗住幫我解辣拎咗支水畀我，一飲之下發現係氣泡水！原來食辣再飲氣泡水，係會再辣十倍！辣到我眼淚都飆晒出嚟！要即刻去雪櫃攞個牛奶奶凍含住喺口先至可以解辣咋！」

基仔稱「18禁激辣薯片」是自己幾十年來吃過最辣的食物。