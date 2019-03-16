【王牌對王牌】唔識蔡徐坤被粉絲瘋狂追擊　潘長江：我做錯了嗎？

時下內地選秀節目太多，不斷有年輕男女出道，認錯人其實都好正常不過。最近內地有一名61歲的男演員潘長江，就在綜藝節目《王牌對王牌》中，將男團NINE PERCENT的隊長蔡徐坤，誤認為李易峰、吳亦凡等人，搞到他即刻引來炮轟，對方的粉絲就集體湧上他的微博留言攻擊，搞到他相當不開心之餘，亦感到相當無奈「不能因為不認識就來黑我吧！」

潘長江被蔡徐坤的粉絲攻擊，令他無可奈何。（網上圖片）

就在節目《王牌對王牌》的其中一個看照片認人的遊戲環節中，節目組就展示了時下當紅的小鮮肉蔡徐坤照片，潘長江就二話不說先猜測是李易峰，後又改口猜測是吳亦凡﹑張藝興，之後主持人眼見他一直猜測不出來就給提示，沒想到他到最後都不知該照片的人是誰，最後就由現場觀眾異口同聲為他講出答案。

潘長江將蔡徐坤近誤認為李易峰、張藝興﹑吳亦凡。（視覺中國）

沒想到因為認錯人關係而令他飽受攻擊，就有不少是對方粉絲的人集體在他的微博留言指責他，就好似「作為老一輩藝人還這麼無視，不支持一下晚輩嗎？」﹑「當紅明星都不認識？」…瘋狂的語言暴力十分難聽。最終都令他忍無可忍就發文：「誰能告訴我，我做錯了甚麼事情了嗎？是不是因為我不認識蔡徐坤嗎？可我說的是實話，我真的不認識，不能因為不認識就來黑我吧，我違法了嗎？活了六十來年如果沒記錯的話，姓蔡的我只認識蔡明！」

潘長江二話不說指是吳亦凡。（網上圖片）

眼見潘長江受委屈蔡徐坤本人亦有留言回應：「潘老師您好，您是我一直敬仰的前輩，網路暴力向來傷人，許多無辜者深受其害，我們別在意，別讓別有用心的人得逞。」其後有不少粉絲就幫蔡徐坤解釋，指出惡意留言其實並非是真正的粉絲，而是一些黑粉想借題發揮而已，望潘長江不要太在意。

蔡徐坤留言回應潘長江。（網上圖片）