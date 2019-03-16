「亞太區百大最帥臉孔」揭曉　彭于晏排30冠軍結果令人咋舌！

美國知名電影評論網站TC Candler公布了2018年「亞太區最帥百大臉孔」排行榜，該評選除了由外表進行評選，並會以文化背景、生活模式、公眾意見等多方面，選出亞太區百大最帥臉孔。香港唯一入榜的男星王嘉爾排名第九，而內地動作影星吳京這次竟然不是靠好身手，而是靠外貌打敗打敗一眾男星，成為亞太區之冠！

在香港土生土長的王嘉爾Jackson是首名在韓國出道的偶像，在海內外都擁有超高人氣！（網上截圖）

連鄭裕玲（DoDo）都是他的fans！（IG圖片）

吳京成為亞太區之冠！（微博照片）

除了冠軍結果令人意外，現年49歲的中國的實力派演員徐崢，竟排第94名，除了撃敗香港一眾男神代表包括：吳彥祖、郭富城、劉德華、古天樂、張智霖、周柏豪和陳偉霆等，更超越日本超級男神金城武和木村拓哉，置身百大！

大家冇眼花，真係徐崢！！（網上截圖）

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亦有多名中內地當紅的小鮮肉和男星入榜！

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台灣方面，型男彭于晏只排第30名，相信一定會惹起大批女粉絲不滿！

女粉絲表示：搞錯呀!!（網上截圖）

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韓國男子團體防彈少年團中年紀最小的團員田柾國排名第2，G-Dragon排名第7，團體EXO的朴燦烈就排名第10！

田柾國更被粉絲形容是一隻超級甜的小兔子，渾身上下散發著可愛氣息。（網上截圖）

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演過新版日劇《惡作劇之吻》上位的31歲日本男星古川雄輝排名第3，而24歲的日本花樣滑冰奧運冠軍羽生結弦排名第5，日本組合嵐的成員相葉雅紀就排名第11。

2013年因《惡作劇之吻》被觀眾拜為「現實版入江直樹」的古川雄輝，憑藉高富帥背景和溫潤美好的聲音俘獲了大批粉絲芳心，成為新一代男神。（網上截圖）

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