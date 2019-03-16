網友盤點里安納度57任女友　歸納出吸引男神唯一法則！

荷里活男星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）當年因為電影《鐵達尼號》打開知名度，2015年更憑《復仇勇者》奪得奧斯卡金像獎最佳男主角，經典作品無數。除了事業表現亮眼之外，他的感情生活都多姿多彩，情史相當豐富，而且歷任女友當中很多位都是索模，網友更稱他為「名模收集王」。最近有網友盤點了他的歷任女友，更製成精美表格，結果發現了一個共通點！

里安納度當年真係超靚仔！（網上圖片）

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44歲的里安納度近年發福不少，但依然魅力不減，身邊的女友猶如車輪轉，而且位位都係名模級數。網友製作完「情史表格」後，發現他的歷任女友全部都未超過25歲！表格中橙色線是里安納度的年齡，而藍色線就是他的歷任女友的年齡，但隨着里安納度年齡增長，他的女友依然保持在25歲或以下，網友紛紛留言表示：「太幸福了」、「這圖表真厲害」、「不愧是名模收集王」。

有網友製表盤點里安納度的歷任女友，位位都唔超過25歲。（網上圖片）

以下盤點8位里安納度的歷任女友，以及交往時的年齡：

Camila Morrone（20歲）

目前里安納度與阿根廷模特兒Camila Morrone穩定發展，雖然兩人相差23歲，但他們不時出外旅遊，看起來相當恩愛。據知Camila已經是里安納度第57任女朋友，是男模Maximo Morrone與阿根廷女星Lucila Sola的女兒，IG更有160萬粉絲。

Camila Morrone現時與里安納度穩定交往。（IG圖片）

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Gisele Bundchen（19歲）

除了Camila之外，表格中列了7位里安納度的前女友，而第一個就由巴西名模Gisele Bundchen數起。當年25歲的里安納度與小他6歲的Gisele拍拖，兩人郎才女貌，被視為金童玉女，直至2005年分手。

Gisele Bundchen曾連續15年蟬聯福布斯收入最高模特兒第一名。（IG圖片），

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Bar Refaeli（21歲）

2006年里安納度赴南非拍攝《血鑽》（Blood Diamond）時邂逅模特兒Bar Refaeli，之後展開熱烈追求。Bar亦因為這段戀情為人熟知，知名度大增，2010年她更大騷鑽戒，可惜兩人未能走到最後。

Bar Refaeli（IG圖片）

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Blake Lively（23歲）

曾參演劇集《花邊教主》（Gossip Girl）的Blake Lively，戲裏戲外都與拍檔Penn Badgley相戀，但兩人在2010年9月分手。之後Blake與里安納度短暫交往，稱因為工作太忙而分手。

Blake Lively（IG圖片）

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Erin Heatherton（22歲）

擁有甜美樣貌、魔鬼身材的Erin Heatherton曾是內衣品牌Victoria's Secret的知名模特兒，更曾在全球最性感超模排行榜上排名第18。兩人在2011年開始拍拖，不過還是分手收場。

Erin Heatherton（IG圖片）

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Toni Garrn（20歲）

德國90後新生代超模Toni Garrn有一股精靈氣質，她與里安納度在康城電影節邂逅，火速撻着。里安納度多次帶女友出席公開場合，更不避嫌當眾親熱及見家長，甚至一度傳出他有意與女友訂婚。

Toni Garrn（IG圖片）

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Kelly Rohrbach（25歲）

雖然Kelly Rohrbach知名度不高，但一頭金髮加上前凸後翹的身材，完全是里安納度的理想型。兩人經常踩單車周圍去，還當街親吻擁抱，但這段戀情也只維持了8個月。

Kelly Rohrbach（IG圖片）

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Nina Agdal（24歲）

丹麥泳裝模特兒Nina Agdal，擁有魔鬼曲線，私下也經常在IG分享性感照。兩人在2016年被影到在紐約餐廳約會令戀情曝光，但交往期間不時傳出分訊，終於在2017年分手。

Nina Agdal（IG圖片）