【鐵達尼號】里安納度曾拒演Jack　占士金馬倫：群眾壓力要揀佢

要數經典愛情電影的話，一定會提及1997年上映的《鐵達尼號》（Titanic），劇情簡直由尾背返上頭都零誤差，而且《鐵達尼號》更令里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）成為一線演員，不過一開始男主角一角，導演占士金馬倫並不打算由里安納度狄卡比奧出演，首人選是《星際啟示錄》的馬修麥康納希（Matthew McConaughey），不過因為同事們的一個反應才轉陣，導演占士金馬倫近日亦終於爆出22年前換角的箇中原因！

里安納度狄卡比奧出演《鐵達尼號》後成為萬千少女的萬人迷。（劇照）

早前奧斯卡影帝大爆其實他才是《鐵達尼號》的男主角，今次導演占士金馬倫出演由Jimmy Fallon主持的《The Tonight Show Starring at Jimmy Fallon》時，同樣有提及此事，他承認在見到里安納度狄卡比奧之前，確實將《鐵達尼號》的劇本給了馬修麥康納希，而馬修麥康納希也有表示過自己很想得到「Jack」這個角色，加上自覺這角色非自己莫屬，豈料里安納度狄卡比奧的出現，令最終結局起了天大的變化，「輸」給了當時只有22歲的他。

本身馬修麥康納希是《鐵達尼號》的男主角，就連劇本都早過里安納度狄卡比奧收到！（網上圖片）

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【鐵達尼號】里安納度狄卡比奧險毀經典對白 占士金馬倫爆粗保住

占士金馬倫自爆：「里安納度狄卡比奧真的是太帥了，當年他去面試時，整整吸引了整棟大樓的女性，而她們只是為了能見上里安納度狄卡比奧一面，甚至一個接一個來到辦公室，包括了會計和女性保安等等，所以我有了『我應該選他會比較好吧？』的想法。」其後占士金馬倫更在節目上隔空對馬修麥康納希喊話：「如果你正在收看的話，我們（關係）很好吧？我不是散播謠言的人啊！」

占士金馬倫笑言基於「群眾壓力」下，看來都要選里安納度狄卡比奧了。（影片截圖）

不過有指當年里安納度狄卡比奧曾拒絕占士金馬倫出演《鐵達尼號》，而且在首次選角時，占士金馬倫亦對里安納度狄卡比奧不是很滿意，因為里安納度狄卡比奧在參與選角時，只坐在一旁抽煙發呆，令占士金馬倫懷疑他並不專注，但就在他演出當中的愛情戲時，徹底扭轉了占士金馬倫對他的印象。

占士金馬倫直言看里安納度狄卡比奧演愛情戲時，就如突然被陽光照到一樣。（網上圖片）

占士金馬倫形容為「就像突然被陽光照到一樣，我知道就是他了」，因為本住對里安納度狄卡比奧的信任和演技，十分鼓勵他出演這角色，最後《鐵達尼號》在全球總收入高達21.87億美元，是全世界第一部達到20億美元大關的電影，更是隨後12年來最賣座的電影，而里安納度狄卡比奧則成為影史上第一位男性萬人迷！

里安納度狄卡比奧和馬修麥康納希在《華爾街狼人》中合作。（網上圖片）

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