【炸雞特攻隊】台灣票房大賣！畢書盡記招中盼BIGBANG再度合體

韓國電影《炸雞特攻隊》在台灣賣出7500萬佳績，日前的台灣開記者會找來畢書盡、阿基師站台，台韓混血的畢書盡是BIGBANG歌迷，對於近日成員之一勝利鬧出的負面新聞，畢書盡對此則坦言「心都碎了」。

畢書盡不僅關注南韓演藝圈動態，也是BIGBANG歌迷，也希望他們能夠再度合體演唱，「我一直希望5個人再合體，這樣才是完整的BIGBANG」，由於案件越來越複雜，甚至鬧出性招待、鄭俊英偷拍性愛影片等醜聞，畢書盡認為一切仍在調查中，他不便多說什麼，但他認為藝人的一舉一動都要更謹慎，並希望年輕歌迷們不要被這些新聞影響。

畢書盡(左)、阿基師(右)出席《炸雞特攻隊》記者會，現場示範如何炸出電影中的「水原牛肋排炸雞」。（資料圖片）

畢書盡也不擔心自己與朋友的對話會被截圖爆料，他自認生活單純，平常都在家裏休息，聯絡的朋友其實也不多，「我不會做讓粉絲或家人失望的事」。

畢書盡在家裏面最喜歡做料理，拿手好菜就是辣炒年糕，最近剛看完《炸雞特攻隊》，對片中的美味炸雞非常難忘，也趁着這次記者會向阿基師請益如何做出片中的「水原牛肋排炸雞」，好廚藝讓阿基師也大讚，給他95分。

畢書盡也表示自己最喜歡陳善圭演出的「馬刑警」角色，想要挑戰，即便陳善圭的長相被說醜，他也不介意，他說：「雖然大家笑他醜，但至少還有張刑警喜歡他的長相，我覺得外表只要有一個人認可就可以了。」未來也很希望參演像是「雞不可失」這樣的瘋狂喜劇，「這部電影裏的演員們都很厲害，各種笑容都充滿喜感」。

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