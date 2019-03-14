【Marvel隊長】Marvel、DC勢不兩立？神奇女俠視貝兒娜森為好姊妹

雖然DC漫畫與Marvel之間長期以來處於競爭關係，彼此作品改編成電影後也會引發粉絲間「孰優孰劣」的爭議，但主要演員還是一團和氣，還會互相恭喜打氣，展現絕佳氣度。

Marvel首部女性英雄獨立電影《Marvel隊長》首周末在全球各地票房報捷，DC的招牌女英雄《神奇女俠》姬嘉鐸（Gal Gadot）在社群網站上發布粉絲繪製的神奇女俠跟Marvel隊長手挽手貼圖、寫上：「姐妹，我真的好替妳開心，恭喜喔。」讓粉絲又欣喜又感動，對她更加喜愛。

「神奇女俠」姬嘉鐸於IG發布限時動態恭喜貝兒娜森。（IG）

其實《Marvel隊長》雖然首周末票房超越《神奇女俠》的數字，《神奇女俠》導演Patty Jenkins早上片前於Twitter上發布由插圖家繪製的神奇女俠、Marvel隊長一起馳騁天際的圖片，寫道：

恭喜《Marvel隊長》團隊！等不及想先睹為快，我們所有《神奇女俠》團隊預祝你們有一個很好的周末。

DC與Marvel兩邊的女英雄大片人員搶先友善互動，希望粉絲們也能夠感受到「以和為貴」精神，一起為越來越多女英雄登上大銀幕加油打氣。而《Marvel隊長》上映至今全球票房已經破5億美元。

《神奇女俠》導演Patty Jenkins網上發文恭喜《Marvel隊長》團隊。（Twitter）

替貝兒娜森（Brie Larson）打氣的也包括演過《蝙蝠俠—夜神起義》（The Dark Knight Rises）的安妮夏菲維（Anne Hathawa），她在網上表示對Marvel隊長的表現非常印象深刻也感到驕傲，鼓勵她趕快去把《復仇者聯盟：無限之戰》大反派魁隆（Thanos）打敗。

Marvel隊長、神奇女俠邊個靚啲？點圖看更多姬嘉鐸與貝兒娜森美照▼

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