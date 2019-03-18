Jessica鄭秀妍IG曬西班牙打卡照　流利中文約粉絲澳門生日會見

韓國女歌手Jessica鄭秀妍退出少女時代後，創立個人品牌BLANC&ECLARE，演藝及時裝事業同時進行，更不時受邀到國外參與品牌活動。行程多多的她，也經常在個人Instagram分享寫意生活照。下月她更將到澳門舉行見面會，與粉絲渡過生日，近日更用流利中文拍片，率先與Golden Stars（Jessica粉絲）打招呼。

Jessica進軍時裝界後，經常受到各大國際品牌邀請，到外國出席時裝活動。對比以前，Jessica似乎較少時間留在韓國，相反不時見到她在老家美國打卡，生活相當寫意。此外，她亦會上傳旅行或工作時外遊的照片，完全做到Work Life Balance，令粉絲羨慕不而。近日Jessica就在IG，洗版式上傳大堆在奎爾公園和城堡公園等，西班牙首都巴塞隆拿拍攝的美照，即使是便裝打扮亦充分突顯出她的美貌。

Jessica鄭秀妍在IG大曬西班牙的工作照。（網上圖片）

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鄭秀妍將於4月20日，去到澳門開生日見面會。

下月即將迎來Jessica的30歲生日，4月20日亦會在澳門舉辦生日見面會《Jessica's White Night Birthday Fanmeeting in Macau》，與香港和澳門的粉絲，一同慶祝出道第12個生日。一段時間沒有訪澳的Jessica，更特別抽時間拍片與粉絲率先問好。影片中Jessica說：「澳門的朋友們，你們好嗎？好久不見，我是鄭秀妍。」大曬流利中文。她更講到希望藉着生日，能夠與粉絲一同開心的渡過，約定大家見面又送上飛吻。

Jessica率先拍片與粉絲打招呼，大曬超級流利的中文。（影片截圖）