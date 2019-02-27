朴志訓、GOT7小分隊JUS2輪流出撃　Jessica同月訪澳門開生日會

三月未到，四月韓星來襲的消息又開始接踵而來。由下月尾起，三組韓星包括Wanna One朴志訓、GOT7小分隊JUS2和Jessica宣布，將輪流到訪澳門，與香港及澳門粉絲見面，包保四月唔怕無節目。

Wanna One出身的「Wink王子」朴志訓，完成3月23日的香港見面會後，相隔一星期3月30日將再到澳門舉行《PARK JIHOON 2019 ASIA FAN MEETING IN MACAU “FIRST EDITION”》，實行親身到訪亞洲各地，與粉絲作近距離接觸。作為朴志訓首個個人見面會，粉絲都非常好奇偶像會準備甚麼特別表演。韓國見面會中，朴志訓全場換足多套衣服，又邀請Wanna One隊友到場助陣，獲粉絲大讚用心。撒嬌了得的他，也透過舞蹈展露了男子的性感美，相信香港和澳門粉絲很快便能近距離，一睹朴志訓轉大人的一面。

朴志訓澳門見面會門票已公開發售，反應非常熱烈。

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而由GOT7 JB和有謙組成的小分隊JUS2，則將於4月7日到訪香港舉行《Jus2 <FOCUS> PREMIERE SHOWCASE TOUR in MACAU》，作為亞洲巡演的起點。除了帶來首次公開新專輯《FOCUS》的內容外，非常的愛錫粉絲的JUS2也特別為購買VIP門票的觀眾，安排擊掌會或團體合照的機會，實行大派粉絲福利。《FOCUS》將於下月推出，粉絲都非常好奇兩人的風格。不想錯過親眼看現場表演的粉絲，更加要留意公開售票的公布。

繼韓國後，澳門站將會是JUS2首個海外的公演地。

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除了朴志訓和JUS2外，Jessica亦會於4月20日去到澳門舉辦生日會《Jessica's White Night Birthday Fanmeeting in Macau》，與香港及澳門粉絲一同慶祝出道第12個生日。為了答謝粉絲多年來支持，以及一同創造美好回憶，Jessica特別為了購買VIP門票的觀眾安排合照，以及送上親筆簽名專輯或海報，共200個名額。Jessica曾經為粉絲送上生日單曲《因為是春天》，今年一同過生日，未知她會為粉絲準備甚麼特別驚喜呢？

Jessica準備與香港及澳門粉絲渡過30歲生日，未知這次她會精心準備甚麼表演呢？