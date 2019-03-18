【愛．死．機械人】「動畫黑鏡」擺脫沉重氛圍　小品明快包羅萬象

Netflix成人動畫影集《愛·死·機械人》（Love, Death & Robots），每一集都是獨立的故事，片長15分鐘內，節奏明快。題材及形式多樣，懸疑、恐怖及黑色喜劇都有，當中包含不少暴力、色情元素，所以正式預告也在開場中表明接下來的預覽片段只限成熟觀眾欣賞，官方也在影片描述中加上NSFW （Not Safe For Work），提醒觀眾千萬別在工作場合觀看。

部分網民甚至將這套劇集稱為「動畫版《黑鏡》」。

對於這套劇集，部分網民甚至將其稱為「動畫版《黑鏡》」。不過，也不要期望這套幾分鐘至十幾分鍾一集的單元劇會比以小時為單位一集的《黑鏡》(black mirror)更有深度。因篇幅所限，角色並沒有時間慢慢講出大道理，這也使劇情本身的趣味性與連貫性更高，乾淨俐落地交代所有劇情，中間沒有沈澱思考的空間，觀眾更要自己猜測劇情背後想表達的中心思想。不過動畫風格多樣，而且美麗，觀眾想放輕鬆看動畫還是認真看一套有深度的單元劇都不會失望。

第一集開場就見，兩隻怪獸拳拳到肉刀刀見血，直看得令人不能自拔。

不過劇集太短，有時也會感覺有些「唔夠喉」。

提到動畫，不同集數都有不同風格不同技術不同故事。你能看到高度擬真電腦CG、實景與動畫融合、美漫風格動畫及90 年代初美式遊戲動畫風格。不得不提的是部分劇集的動畫實在真得有些太誇張，誇張得甚至能看到動畫角色的細致毛孔和衣角的飄動。其中第一集有機械獸打鬥，第三集更以香港的未來作為背景，寫一個目擊兇殺案女子，被兇手追著的故事。這一集的導演/編劇是Alberto Mielgo西班牙人。Alberto Mielgo 是 《Spider-Man into the Spierverse》開發期的創意總監，是他為這部獲獎無數的創新動畫訂下了美術基調。

第三集《目擊者》（The Witness），「取景」竟是我們最熟悉的香港，引起網民熱議！一起來看看有沒有你身邊的場景有大角咀晏架街，大角咀道，黃埔紅磡道，黃埔花園，重慶大廈，大家有興趣可以google 對比一下。

第三集的另一看點就是女主角跳艷舞時三點盡露，又因急忙逃命披上一件外套就赤身露體在街上奔跑，春光外洩大派Eye Candy!

《愛．死．機器人》由《破案神探》（Mindhunter）主創大衛芬查（David Fincher）以及《死侍：不死現身》（Deadpool）導演添米勒（Tim Miller）共同監製。共有18個故事，全CG製作。集科技、Cyberpunk等元素於一身。題材從科幻、奇幻、恐怖到黑色喜劇包羅萬象，主題包括種族歧視、政府威權、戰爭、自由意志以及人性等。單集時長落在 5 到 15 分鐘左右，創作形式多元從 2D 至擬真 3D 動畫皆有。由世界各地的動畫製作團隊各自打造，包括匈牙利、法國、加拿大、韓國等。目前雖未公布單集故事大綱，但從先前Netflix官方Twitter貼文可看出這些故事主題包括狼人戰士、狂野機器人、有感知能力的乳製品異形蜘蛛以及來自地獄的嗜血惡魔等。

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