周興哲喪操肌掙爆衫　音樂才子突變肌肉猛男　前女友激讚：好性感

台灣創作歌手周興哲客串TVBS戲劇《女力報到》本色演出，為了即將到來的小巨蛋演唱會，他賣力狂練身材，從68公斤練到74公斤猛男體格，健壯胸肌、練成「麒麟臂」，成果驚人，讓大6歲的前主播女友趙岱新也大飽眼福，大讚：「很性感。」

周興哲並非首次客串戲劇，過去也曾客串過台灣愛奇藝的網劇，在《16個夏天》戲中露過臉，這回「演自己」，不覺得緊張，倒是演唱會在即，壓力頗大，但也只能努力做到「好看」，表示女友會自己買票捧場，也邀請林心如、許瑋甯、謝佳見、鄒承恩等《16個夏天》的「五人幫」，被問許瑋甯到底有沒有結婚，看話題一轉，身為好友，周興哲呆住乾笑：「我不知道。」

周興哲曾客串過網劇《16個夏天》。（劇照）

為了客串這場在音樂餐廳開唱的戲份，周興哲一早9點就到片場，對於音樂創作人而言，早起不是問題，他說很多人會在半夜創作，對他而言，反而是下午3點到6點，是他創作「黃金3小時」，像是《以後別做朋友》、《你，好不好？》都在他在下午3點後，一邊品美酒，忽然靈感湧現所創作的名曲，透露自己12歲就開始寫歌，放學回家後就是他創作的時間：「可能是那時候留下的習慣，到現在沒改變，有時喝醉了去睡覺，醒來發現自己寫了這麼棒的歌，還會蠻驚喜的。」

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