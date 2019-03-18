【李洪基香港演唱會】為粉絲做人生導師：唔啱自己嘅事咪勉強

韓國樂隊FTIsland主音李洪基昨晚假九龍灣國際展貿中心舉行「2019 LEE HONG GI SOLO CONCERT ‘I AM’ IN HONG KONG」。李洪基除了獻唱多首個人單曲，包括《I AM》、《Raise Me Up》、《YELLOW》等歌曲外，還貼心解答Primadonna的煩惱。

李洪基昨晚完成香港演唱會。

李洪基即場讀出兩封Primadonna來信，第一位Primadonna稱自己現時的工作非常安穩，但欠缺挑戰，雖然該位Primadonna希望可以跳出舒適圈嘗試新工作，卻擔心轉工後要面對財政壓力等問題。李洪基鼓勵該名Primadonna勇於面對新挑戰，不過若新工作不適合自己，就要盡早放棄；另一名粉絲則自爆戀上公司前輩，與前輩的交流也漸漸頻繁起來，但她發現關係要好的同事也愛上該名前輩，讓粉絲苦惱不知道該勇敢求愛，還是拱手讓人。李洪基則認為粉絲應先了解前輩心意，及後再和同事說清楚想法。李洪基又稱若該前輩也和同事關係曖昧，相信他是正在「漁場管理」（同一時間追求多名對象），李洪基更大爆身邊有人常常「漁場管理」，但強調自己不是這類人。

李洪基除了大展歌喉，演唱多首個人和FTIsland的作品，還為粉絲指點迷津。

今次演出是李洪基亞洲巡演最後一站，也相信是李洪基入伍前最後一次舉行香港演出，一眾Primadonna準備應援活動，為李洪基製作美好回憶。當李洪基獻唱《Yellow》時，全場Primadonna高舉印有韓文「任何時候都會等你」手幅，李洪基感動得眼泛淚光，更特意和全場Primadonna合照留念。演唱會尾聲，李洪基根據香港Primadonna的喜好，獻唱不插電版FTIsland的《Wind》，為個唱劃上圓滿句號。

眼見粉絲用心準備應援活動，李洪基深受感動，並和粉絲拍照留念。（網上圖片）

重溫李洪基香港演唱會精彩場面