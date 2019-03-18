【影視博覽】大灣區有利影視發展？　黎明：大部份人都識廣東話

第23屆香港國際影視展今日（18/3）假香港會議展覽中心舉行一連四天展覽活動，吸引來自35個國家及地區超過880家公司所參展，為隆重其事，特別邀請嘉賓包括有香港特別行政區政府財政司司長陳茂波、香港貿發局影視娛樂業諮詢委員會主席林建岳及香港影視娛樂大使黎明等人上台致詞並啟動儀式。

黎明今日擔任香港影視娛樂大使，為香港影視博覽啟動儀式。（梁碧玲攝）

黎明被主持問到科技和創意兩者點樣可以互相幫助？「其實依家好多人都利用新嘅科技包括互聯網啦，做佢哋想做嘅自己創作，咁其實我相信呢啲創意會持續幾長嘅時間，如果搵到一班好嘅團隊好嘅朋友，又熱愛創作嘅，相信慢慢發展到我哋評估唔到嘅將來會產生一種娛樂方式。」

香港貿發局影視娛樂業諮詢委員會主席林建岳上台致詞。（梁碧玲攝）

（主持續問大灣區概念好重要，喺電影、電視、音樂方面會有乜商機？）黎明續說：「其實商機首先我哋要諗一個創作，對於大家搵嘢做，喺香港同區你可以講廣東話，大灣區我諗大部分人都識聽講廣東話，當然包括普通話啦，如果又溝通到又近自己嘅屋企嘅時候，有靈感去到新嘅地方可以衝刺，我相信對年青人絕對係一個好嘅起步嚟，等兩地交流產生更加多機會，畀更加多嘅年青人做佢哋嘅創意。」