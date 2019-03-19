SHINee珉豪投考海軍戰隊　極有可能與下月提早入伍

韓國男團SHINee隊長溫流及Key已相繼在去年12月及今月初入伍，預計下半年入伍的珉豪近日已報名投考海軍戰隊，所以他很有可能會提早於4月入伍！

珉豪一旦成功被海軍戰隊取錄，就將提前在下月入伍。（視覺中國）

SM娛樂於18日表示，珉豪以自願者名義投考海軍戰隊，現正等待最終取錄結果。海軍戰隊合格名單將於3月21日公佈，珉豪一旦合格被取錄，本來預計於下半年才入伍的計劃就會被提前，將在4月15日入伍，總服役時間為580日。換句話說，珉豪將預計於2020年11月15日正式退伍。海軍戰隊是特種兵部隊，訓練一向以艱苦見稱，而以往自願投考海軍戰隊的男星真的是寥寥可數，雖然突然入伍的消息嚇到不少SHINee World，不過大部分SHINee World都相當佩服珉豪的勇氣，感到很驕傲！

珉豪於3月28日在SM STATION推出出道10年以來第一首抒情風的SOLO單曲《I'm HOME （그래）》。（SMTOWNSTATION IG）

SM娛樂亦於下午公佈另一重磅消息，就是珉豪將於入伍前，於3月28日推出出道10年以來第一首SOLO單曲《I'm HOME （그래）》。事實上，SHINee其餘4位成員鐘鉉、泰民、Key和溫流亦都曾相繼推出過個人專輯，不少SHINee World（SHINee粉絲）都非常渴望身為能歌善舞的Rapper珉豪也有SOLO的機會，想不到這個願望終於能實現。另外，珉豪將於3月30日加開兩場《The Best CHOI's MINHO》粉絲見面會，把握機會在入伍前與SHINee World見面。