倪晨曦睇時裝雜誌學影相　準備婚禮感頭痛：原來好麻煩

倪晨曦今天（19日）出席時裝雜誌《VOGUE》香港版面世慶祝派對，韓國女團少女時代成員孝淵，還有關之琳、甄子丹、汪詩詩、莫文蔚和何超蓮等名人都有出席。經常出席時裝活動的倪晨曦除了分享不少着衫貼士外，亦透露了準備婚禮的過程。

有閱讀時裝雜誌習慣的倪晨曦講到，雜誌能夠幫助她得到打扮靈感，由於模特兒打扮較誇張，所以符合她喜歡睇古靈精怪單品的興趣。倪晨曦又補充：「睇雜誌仲能夠學到影相技巧，學到點樣化妝Set頭，甚至搭配，總之有好多野可以學到。」就似今天身上配搭的鑽石耳環，都是靠留意時裝雜誌得到靈感，有時見到自己的穿搭與時下趨勢一樣，會覺得非常開心。

倪晨曦透露曾計劃去加拿大或日本等地舉行婚禮，但發現海外舉行婚禮的顧慮非常多。（梁碧玲攝）

可是相信大家必定最關心倪晨曦的婚禮，被問到準備到甚麼階段，她笑言暫時只是預定了影Pre-Wedding的地點。她講到：「結婚成壇嘢仲準備緊，因為原來其實好麻煩，比我想像中多好多嘢要做。」倪晨曦透露本來打算舉行海外婚禮，可是日期上和雙方父母都有顧慮的地方而擱置，所以覺得「有啲頭痛」。