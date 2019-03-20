【卡拉屋企】吳鎮宇狗仔Popeye原來係狗女　曾經因咬傷人「坐監」

由吳鎮宇、李婉華、楚原、盧宛茵、黎海珊、歐陽震華等主演的無綫處境喜劇《卡拉屋企》每日凌晨在翡翠台重播。除了大家耳熟能詳的主題曲《香港新姿態》，以及劇中幾個家庭的趣事之外，最搶眼的角色一定還有「泰臣」的沙皮狗Popeye，現實中也是吳鎮宇的愛犬。

泰臣與Popeye在劇中可謂是「最佳拍檔」，Popeye也帶給大家不少歡樂，現在劇集重播，想必大家也很關注Popeye近況如何。

吳鎮宇在2000年「黃子華x張達明x吳鎮宇《鬚根Show2》」中，曾經提到過，Popeye是一隻狗女，原本叫Pipi，在劇中只是「扮演」狗公。1998年，吳鎮宇首次擔任導演兼演出警匪片《9413》，但在開工的第一日，Popeye就因身體不適，由工人帶去看醫生。到放飯時間，醫生同吳鎮宇講：「我哋證實咗佢生cancer，所以佢而家好痛，同埋好辛苦，佢已經過唔到呢個禮拜，你而家要做一個最壞嘅打算，或者做一個決定，我哋睇到佢同你喺電視上做得好開心，亦都唔想見到佢咁辛苦，或者你諗下，叫你菲律賓工人幫你簽個字，等我哋可以幫Popeye打一針，令到佢咁樣舒舒服服離開。」

吳鎮宇一聽，即刻回應醫生：「一嚟我叫工人帶佢嚟係想你醫返好佢，二嚟我點樣可以喺電話裡邊決定另一個個體嘅生死？」因為當時已經不是第一個醫生同吳鎮宇講Popeye生了cancer，不過他沒有想到病情惡化得這麼快，所以Popeye應該真的很辛苦，但要在電話裡面決定愛犬的生死，又有幾人可以做到呢？

在第一集中，吳鎮宇便攜帶「最佳拍檔」Popeye出場，但原來它是一隻狗女，在劇中「扮演」狗公。（視頻截圖）

吳鎮宇續講到：「我忽然間諗起我宗教講『人係有輪迴』，而狗都有輪迴，咁我就諗，Popeye呢一世做得一隻狗，佢前世一定做咗一啲唔係太好嘅事，所以呢世做一隻狗嚟償還，諗到呢一點我決定叫我工人帶佢返屋企，因為我唔想Popeye喺還緊債嘅途中畀我stop咗佢，咁樣做可能Popeye下一世好可能要再做多幾日狗先還清條尾數。」結果，因為這個決定，Popeye再陪了吳鎮宇兩個月。

可惜，奇跡沒有一直發生，在電影煞科當日，吳鎮宇說：「Popeye用咗一個我畢生難忘的眼神同我講再見。」之後便趕去片場，將Popeye交由弟弟照顧，但沒多久吳鎮宇便收到弟弟電話：「哥哥，Popeye已經cannot喇……」那個再見的眼神竟成為了永別。

吳鎮宇表示當日開工，Popeye用了一個他畢生難忘的眼神與他告別，然而竟成為永別。（視頻截圖）

Popeye出身名貴，又是一隻明星狗，個性非常高傲，2005年吳鎮宇在接受媒體訪問時，透露Popeye因咬傷摸它的路人，曾經被法院判決「坐監」，需要隔離7日，當時吳鎮宇還前去探監，可見感情相當深厚。