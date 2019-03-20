【影視博覽】港產片繼續北望神州？　黃百鳴：希望內地影業多支持

為期四天的香港國際影視展已經接近尾聲，這個展覽的宗旨是推廣跨媒體、跨行業的商貿合作，參展商來自世界各地，但原來僅限業內人士參加。觀眾在娛樂新聞裡看到展覽裡巨星雲集，是因為電影公司會集中在這幾天舉行電影發佈會，並請來主演的名星，宣佈接下來即將會上映或投入製作的項目，以吸引更多的投資者。

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本地的有名的電影公司：寰亞、英皇、天下一等都舉行了電影巡禮，實行大曬冷，劉德華、郭富城、古天樂、甄子丹、張家輝、劉青雲、劉嘉玲、衛英紅、楊千嬅、鄭秀文、任賢齊、謝霆鋒等⋯⋯每一場都星光熠熠。在芸芸香港電影公司中，一家內地的電影公司——耳東影業亦舉行了新聞發佈會，更請來了黃百鳴、王晶、楊受成等香港著名電影公司老闆為其站台，可見其後台之強勁。

電影公司的電影巡禮都十分星光熠熠。（梁碧玲攝）

原來耳東影業僅成立了四年，發展速度之快令人側目，製作及投資電影、建立院線、培養藝人都不在話下。耳東又在發佈會中重點介紹了林德祿執導的《P風暴》與王晶執導的《金錢帝國2四大探長》，更請來主演古天樂、林峯、林家棟等人站台。

耳東影業又宣佈即將進軍海外市場，除了請來數位荷里活資深製片：《七宗罪》的Gianni Nunnari、《超人—強戰回歸》的Chris Lee、《2012末日預言》的Harald Kloser、《史密夫決戰史密妻》的Patrick Wachsberger；又與全球藝人經理人公司Gersh合作，Gersh旗下藝人包括荷里活演員Kristen Stewart、Elizabeth Olsen等，希望學習美國藝人的管理經驗。怪不得黃百鳴說：「希望耳東多支持香港電影。」

耳東影業出品的電影包括《追龍》、《殺破狼·貪狼》、《使徒行者》等港產高票房電影，目前耳東影業參與出品的電影，票房已經近100億。（電影海報）

聽到這句話心裡覺得怪怪的，一個香港電影製作人，公然要一家內地電影公司多支持香港電影，那麼在香港電影最輝煌時期得益的他們呢？縱觀整個影視展，除了本地攤位以外，佔據攤位最多的無疑是內地展商，他們有豐裕的資金、資源去製作影視作品，所以近年香港電影亦趨向拍攝合拍片，畢竟合拍片的資金充裕得多。

HAF今年共有23個電影計劃，按日程表所見，投資者對項目的關心程度甚高。（葉詩攝）

除了大製作的電影，其實影視展中香港亞洲電影投資會（HAF）亦為一些正在籌備的電影計劃提供融資平台，讓電影主創可以與投資者直接對談。近年經HAF完成的作品包括：在康城影展獲最佳女主角獎的俄羅斯電影《小傢伙》（Ayka）、《我不是藥神》、香港電影《淪落人》、《非分熟女》、《逆流大叔》等⋯⋯

近年，在電影基金的資助下，香港出產了不少低成本的本土電影，似乎漸漸正在形成一股浪潮，建立著與以前輝煌時期不同風格的香港電影。那麼香港電影的未來走向，真的需要靠合拍片去維持以往港產片風格嗎？還是這只是對過去輝煌時期的一種迷戀？