樂見香港電影砍掉重練　黃秋生：唔好好似上一代咁

香港演藝學院於開放日當天（3日）舉行了一場座談會，談《香港電影的下一個十年？》，台上分享的都是演藝學院的歷屆畢業生，包括演員黃秋生；《逆向誘拐》的導演、編劇黃浩然；《29+1》導演、編劇彭秀慧；《逆流大叔》導演、編劇陳詠燊；《非分熟女》導演、編劇曾翠珊；《女皇撞到正》導演、編劇甄栢榮；以及演員袁富華。一群香港電影的行內人談香港本土電影現在和未來的發展，大概是最貼切的了。

近年有豐厚資金的大製作合拍片漸成流行，對比起往年的沉寂，香港小成本的本土電影亦漸成氣候，當整個市場趨勢都在改變，行業中的導演、編劇、演員都仍然在摸索香港電影未來的走向，並在經歷中尋找。

一眾演藝學院的歷屆畢業生談《香港電影的下一個十年？》。（葉詩攝）

製作人有多重身份、身兼數職

在席上的眾位雖然都在電影行內有自己的作品，但他們同時又在大學裡兼任教師，皆因電影並不能養活他們，在做電影以前他們需要生存。黃浩然說：「我十幾年前係窮到過海都冇錢搭車，而家有機會教書咪唔使咁，如果突然有十套戲開，我會即刻辭職。」但袁富華則認為在教學的過程中可以知道新一代在想什麼，是個教學相長的過程；曾翠珊亦認為教學是一種分享。



至於說到香港電影出現一個現象－導演通常都兼任編劇一職，他們都認為要自己先寫好故事才有資本去跟別人談投資，而且自己都有故事想透過電影說，所以便自編自導；而秋生亦表示自己都有想說的故事：「我就不嬲都好百厭嘅，我一直都唔係單一身份，我真正身份係個殺手嚟！舞台、電影、電視、拍廣告、配音、音樂都玩過，一路以來都多重身份，雖然呢幾年都停咗落嚟，但跟住落嚟會想做創作。我鐘意做演員嘅，演員對我嚟講係最舒服、最懶嘅職業，但想嘗試導演、編劇，踏足咁多界別都覺得創作最重要。」

仍然有一班人在堅持做屬於香港的本土電影。（葉詩攝）

電影小本資金，靠人情牌去請知名演員

由於近年的本土電影很多時候都由電影基金贊助、資金有限，但為了使電影有一定的討論度，很多時候導演或監製都會用人情牌去請知名演員拍膊頭前來演出，即是並沒有太多的酬勞、甚至沒有，例如：《淪落人》的黃秋生、《逆流大叔》的吳鎮宇、《翠絲》的惠英紅、《一念無明》的曾志偉和余文樂、《黃金花》的毛舜筠等。

黃秋生提出自己拍《淪落人》：「我一毫子都冇收過！」曾翠珊回應對市場來說這個現象可能不太健康，但唯有在市場不景氣的時候大家去協調，去相信那個夢。黃秋生：「香港電影未來十年都冇我份，係關你哋（指新一代）事！」大家笑說不收錢拍不就可以？「你唔好食飯梗有嘢做㗎，邊有返工唔收人工。咁我又唔收錢、導演又唔收錢、大家都唔收錢，拍膊頭頂硬上，咁係冇香港電影嘅，因為咁證明冇市場。冇市場冇錢拍嚟做乜？貪過癮拍畀自己睇？呢個係唔健康、亦冇可能。我哋應該有個目標係大家都有錢賺，即係話要爭取觀眾先可以令香港電影再次興旺。」

彭秀慧就提議可以《一念無明》的方式去合作，演員先不收費或只是訂金形式，後來再根據票房成績分紅。秋生就回應：「呢啲咪老千囉！導演全部都係老千嚟！」後來他又補充分紅形式只是合作模式上的多樣化，無論大咖演員是以投資者身份去參與、還是只收少部份片酬，甚至是之後再計分紅，都有它的可能性。

科技漸趨進步，Netflix等平台的誕生使電影的界線變得模糊。（葉詩攝）

香港電影未來走向

黃秋生樂見香港電影冇市場，皆因這樣才有機會砍掉重練：「係講近香港電影呢個工業有冇再存在。我好慶幸鐵達尼號沉船之前上咗船，我係跟住佢一齊沉落去，但我好樂觀，我見到香港電影嘅新生代已經出咗嚟，包括佢哋嘅創作同勇氣都還原基本步，慢慢從你哋嘅風格重頭嚟過，香港電影先可以慢慢成長。」又諫言電影工業的下一代：「你哋年青一代應該走埋一齊諗吓香港電影條路應該點行，要凝聚一個力量，唔係好似上一代咁，你哋會紅、攞獎會發達㗎嘛，到時就有人會話不如返去拍個火星漫遊，咁你又會去，因為嗰到好多錢，你係咪有咁嘅勇氣去做自己應該做嘅東西。」

有觀眾用抵睇去定義一部戲，都是製作人投入了心血去製作的電影，為什麼荷里活的電影就比較抵睇？（葉詩攝）

作為新生代導演之一的彭秀慧堅持：「香港電影要係廣東話電影，廣東話係屬於香港，而且係最獨特代表香港人。」她又覺得香港電影有它的獨特性：「沉寂了十幾年的電影市場，對上一代嘅導演好多已經北望神舟，拍近幾億嘅製作，其實我哋（新生代導演）已經累積咗好多嘢想講、想拍好屬於我哋嘅故事。Go personal，then go international。講關於自己嘅嘢嗰樣嘢先會變得獨特，其他國家先會覺得新奇，同埋點解唔相信香港電影唔單止走內地市場，係可以走向世界？」

黃秋生回應：「所謂嘅走向國際你就要迎合佢，例如我要做荷里活明星我就要講英文，你點講英文都唔及個外國人講得叻，你冇咗自己嘅風格，好似成龍講英文咁幾有型，佢有自己特色！香港電影一樣，都要有自己特色。點都要返回自己本土，有自己嘅思想、故事先可以行出去。」

+ 8 + 7 + 6

總括來說，這幾年看到不少新一代的導演、演員想做好香港電影業，雖然不及8、90年代頂盛時期的輝煌，但仍有一群有心有力的人想跟世人訴說屬於自己、屬於香港的故事，並保留自己的風格。當大眾都在說香港電影業正在衰亡的時候，大家有沒有買一張戲票、入電影院看一部香港本土製作的電影，去支持它繼續走下去？