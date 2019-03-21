【ASTRO專訪．有片】用心學定廣東話　自爆小秘密同香港有關？

出道三年的韓國男團ASTRO將於本月30日，二度來到香港舉行演唱會《ASTRO The 2nd ASTROAD to HONG KONG》。演唱會舉行在即，6位成員MJ、JIN JIN、車銀優、文彬、Rocky和尹產賀特別抽空，越洋接受《香港01》訪問，率先與香港AROHA（ASTRO粉絲）打招呼，大曬早早用心學定的廣東話。

早前ASTRO憑歌曲《All Night》在《THE SHOW》中，獲得出道三年以來首個音樂節目一位。問到5人得一位後的目標，隊長JIN JIN就指一位是非常光榮的加許，目標未來能在各個節目都能拿下更多一位，表現出謙虛的一面。而車銀優則講到，希望未來能在更大的公演場地開演唱會，在一個更大的舞台上與AROHA見面。

ASTRO一月憑《All Night》奪得出道三年以來第一個音樂節目一位。（網上圖片）

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ASTRO行程繁忙，被問到平時會如何維持好身型，看來似乎非常有心得的MJ就立即回答他不會斷食。MJ補充：「通過舞台表演和行程，身體尤如持續做運動一樣，因此對維持身材非常有幫助。對我來說一定要如常進食三餐，吃自己想吃的東西，邊吃邊想像自己正在操肌，儘量保持沒有壓力。」雖然做法引來成員的質疑，可是見MJ平時少有露肌，AROHA參考與否就悉隨尊便了。

ASTRO分享日常生活大小事上，大家都經常打電話給照顧他們的經理人。（網上圖片）

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車銀優去年參與JTBC韓劇《我的ID是江南美人》而爆紅，被問到最想與哪位成員重演當中的浪漫情節，車銀優就回答：「我想比較特別選擇Rocky。」引來大家的起哄。他補充Rocky相對感覺高冷，所以非常好奇會有甚麼新火花。不過非常公平的車銀優就話，其實想嘗試與ASTRO任何一位成員演對手戲，感覺一定十分新奇。

未知車銀優與Rocky搭檔演出的《我的ID是江南美人》，又會有甚麼新感覺呢？（網上圖片）

ASTRO下星期即將來港，非常用心的6人特別抽時間學廣東話，哄香港AROHA開心。除了「我愛你」等必學的廣東話外，粉絲想聽偶像大曬中文，必定要留意《香港01》專訪影片。影片中的ASTRO又互相交換《All Night》歌詞部分，唱歌唱到失控之餘，更大玩眼色遊戲，輸者與AROHA分享一個有關於香港的秘密。

見到ASTRO 6人笑到失控，粉絲千萬不要錯過專訪影片！（影片截圖）