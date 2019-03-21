古天樂有情有義守承諾　親自踩入油麻地幫襯好友鄧一君車仔麵店

鄧一君最新開咗車仔麵店做老闆。(fb圖片)

前藝人鄧一君多淡出娛樂圈多年，曾轉行做保險的他今年初嘗做老闆的滋味，於2月投資40萬在油麻地開設車仔麵店。當時鄧一君接受傳媒訪問時，就被問到會否請與他相識於微時，且數度於無綫劇集中合作的古天樂來食麵，鄧一君表示並沒有刻意通知古天樂，原想等生意穩定些再告訴對方，但古天樂一收到消息便主動找他，不停恭喜他成為老闆，更表示自己最近比較忙，等沒有這麼忙時便會去來幫襯他。而向來重情義的古天樂昨日真的「找數」了，已經是超級大忙人的他竟然在百忙之中，親自踩入油麻地捧昔日的好友場，信守承諾，果然有情有義呀。兩人難得見面當然要影返張合照來留念啦。

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據知古天樂當日食了鄧一君親手炮製的車仔麵和他至愛的咖喱魚蛋，兩人今次聚舊仲傾偈傾得好開心。唔知古天樂可有叫鄧一君客串演出《尋秦記》電影版呢？鄧一君將他們的合照post了上車仔麵店的facebook，即有大批網民畀like兼留言大讚古天樂夠晒重情和好有心，又話想再睇他和古天樂於影視作品中合作，有網民更笑言：「一君會唔會有份新尋秦記？如果無佢，邊個送項少龍返古代？」

古天樂同鄧一君相識於微時。(資料圖片)

童星出身的鄧一君於90年代因拍攝電影《記得…香蕉成熟時》系列及《四個32A和一個香蕉少年》飾演香蕉仔而為成名，其後參演過不少無綫劇集，並於《美味天王》、《烈火雄心》以及《尋秦記》都與古天樂合作。兩人在《烈火雄心》入面最多對手戲，在劇中鄧一君飾演智障的寶寶，而古天樂就飾演他的二哥阿柏，兩人的一段兄弟情至令觀眾留下深刻印象。

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佢哋喺《烈火雄心》入面扮演兄弟。(劇照)