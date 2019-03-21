BTS演唱會一票難求　鄭裕玲請陸永大女Hannah睇Concert

鄭裕玲（Do姐）出名鍾意追韓星，又鍾意煲韓劇。她除了喜歡韓國大隻靚仔演員孔劉和朴敘俊外，IG常常都和不同韓星selfie。昨日Do姐又化身小粉絲，去看BTS防彈少年團在香港亞洲國際博覽館舉辦的演唱會，更和一眾「Girlfriends」（好姊妹們）一起看Oppa，其中一個girlfriend身份更十分特別呢！

說的就是組合農夫的成員陸永的大女陸一穎（Hannah）！Do姐在IG除了貼上自己在演唱會場館拿著BTS成員金泰亨（V）的應援扇外，並寫上這是她第一個看的BTS演唱會。另一個貼文，Do姐發放和Hannah在場館外的合照，見到她們倆興奮地拿著入場票，Hannah更拿著手燈等應援物。Do姐更寫到Hannah是她的girlfriend之一，又說「友誼不被年齡限制」，果然大家都有很強大的心去看Oppa啊！

Do姐上載了一張與陸永女兒Hannah的合照。（鄭裕玲IG截圖）

而陸永的IG也有貼上同一張Do姐跟Hannah的合照，又加上一張和太太陳莉娜的合照，和應Do姐的post，更搞笑地寫道「兩位少女心緊係約埋入去睇BTS啦！一對中坑父母緊係喺場館外面等啦。多謝Do姐將咁珍貴嘅飛送咗畀Hannah」，標記上更指「Do姐打嚟話有飛請Hannah嗰日爭啲喊出嚟」﹑「Hannah真係好high好high」﹑「見到佢咁高興等佢咁耐係值嘅」等等。看來演唱會真的一票難求，而Hannah很幸運有Do姐請去睇！

陸永和老婆在場館外等Hannah看完演唱會，並笑指自己和太太是「中坑父母」。（陸永IG截圖）

今日Do姐最新update IG，更貼出一張應該是帶齊「三寶」去看concert的照片，有演唱會飛﹑應援扇和望遠鏡，非常專業！（鄭裕玲IG圖片）

其實Do姐早前也曾在電台節目中自爆迷上BTS的V，又常常與GOT7的王嘉爾（Jackson）合照，恨死一班韓迷！但想不到原來Hannah年紀小小已被Oppa們迷住呢，不過少女心無分年齡，相信她們也有不少共同話題呢！