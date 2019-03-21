楊千嬅為巡唱嚴守十戒　5 吋高踭鞋排練險墮地！

楊千嬅的世界巡迴演唱會將於3 月30 日廣州舉行首場演出，千嬅近日已積極備戰中，每日練歌、排舞、健身和為戰衣試身，相當忙碌！由於今次是在戶外舉行，而且舞台比紅館還要大，及機關重重，所以要物色一個相同的舞台綵排比較有難度，故今次特別選擇到江門體育館搭建1：1 的舞台進行綵排。此外，千嬅自訂苛刻十款戒條，希望令自己以最佳狀態示人！

為了有更好的演出效果，千嬅特登上江門排練，超敬業！

千嬅表示，今次是特別到江門搭個舞台出來綵排，她很感激主辦單位有這個安排，雖然舞台是三面台，但面積較大，為了視覺效果精彩，所以台上有不少機關，每個位置都要小心記住，不容有失。今次千嬅綵排時間勁過返朝 9 晚 5，排足 2 日，其中一次嘗試披上戰衣排練，並穿上 5 吋高踭鞋，當她勁歌狂跳時幾度險些跣到地上，嚇得她立即要更換另一對鞋，她事後表示，可能是新鞋所以容易跣倒，不過鞋底經過特別處理後，相信可以跳得更勁！

戶外場，相信觀眾一定睇得好high!

每次舉行演唱會千嬅都會有十戒，會戒食澱粉質丶戒見人丶戒夜瞓丶戒唱 K 丶戒講野丶戒生氣丶戒煩丶戒多事丶戒玩電話及員工戒嘈吵，千嬅笑說：「戒口係每次開 show 前都會做，而家食嘢好清淡，戒見人係天氣唔好好多人病，丁生都病咗，佢瞓覺都要戴口罩㗎，戒講嘢係保住聲線，其實戒生氣丶煩丶多事是有關連嘅，因為演唱會一定有好多事情發生，如果我知道又抵唔住會理埋一份，所以盡量要心平氣和面對每一個難關。

呢十戒真係唔係講笑！