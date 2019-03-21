Angelababy楊穎又被影到食煙　老牌煙民手法純熟

擁有天使面孔的Angelababy（楊穎），外型清純大方，但現實中的她，卻是一個「煙民」。早前她又再被影到在食煙的畫面，引起網絡熱議。

Baby被拍到當街抽煙。（網上圖片）

Baby早前拍攝新一季《奔跑吧兄弟》時發生意外，導致手指骨折，緊急送醫照過X光之後，需戴固定鋼板。日前她到醫院覆診換藥後，被捕捉到她在「吞雲吐霧」，相中的她穿著黑色羽絨服，頭戴黑色鴨舌帽，與工作人員一同在外面閒聊，抽煙手法純熟，與平日的清純形象大相逕庭。

Angelababy抽煙時的煙民模樣與平日她的女神形象大相逕庭。（微博圖片）

其實這已經不是Baby第一次被拍到「吞雲吐霧」的畫面，已為人母之後，她曾一度聽老公黃曉明話轉食電子煙。而在2008年時，她更曾公開承諾會戒煙，不過似乎煙隱仍然很大。也有網民為她護航，「沒有法律規定女明星不能抽菸吧」、「明星壓力大，抽煙解壓可以理解」。而Baby自己也這樣評價過自己：「我紋身、抽煙、喝酒、逛夜店，但我是好女孩！」因為Baby是一線女明星，所以私人行為容易被放大了，但也有不少人擔心Baby和黃曉明的Baby「小海綿」，始終父母食煙，不僅對自己的健康不利，也會影響小朋友的健康啊！

大家都關心小海綿的健康。（微博圖片）

黃曉明都勸過老婆轉食電子煙。（視覺中國）