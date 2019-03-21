【妻子的浪漫旅行】張智霖寫信冧袁詠儀　維繫感情靠誠意　　

現代人check另一半行踪會偷睇電話或者FB、IG，但在互聯網不普及的年代，如何Stalk對方呢？張智霖（Chilam）最近就在內地真人騷《妻子的浪漫旅行2》中，自爆早年曾假扮袁詠儀打去 call 台 check 她的通訊記錄，似足真人版的《天生愛情狂》。

Chilam 在節目《妻子的浪漫旅行2》中自爆過去的瘋狂行為。（影片截圖）

外界一向以為袁詠儀管老公管得緊，但原來Chilam都試過做有一些瘋狂的行為。他在最新一期《妻》中，自爆自己曾經為了查勤非常費心思，竟然打去call台假冒老婆——當時的女朋友袁詠，更扮女聲向電信公司查記錄，向對方要求：「是我，我自己要找一下自己的訊息。」Chilam現在回想起往事，連自己都看不下去，直指當年的他非常有「心機」。

Chilam 回想當年，覺得自己很有「心機」。（影片截圖）

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兩公婆更分享了當年拍拖時，最長試過分開3個月，袁詠儀遠赴布拉格拍戲，分開這麼長的時間，如何排解雙思？他們每天都有通電話，Chilam說：「想每天聽聽她的聲音。」但當年長途電話費非常貴，每一次都要留意是否聊過時了，每過一分一秒都令二人非常緊張，就算是交待一兩句自己今天過得怎樣，也令二人非常期待，因此對可以聊天的時間非常珍惜。因為長途電話太昂貴，袁詠儀還有千言萬語想分享，她一有空就會寫信給Chilam，更會傳真給對方，非常浪漫。

當年靚靚要到布拉格拍戲長達三個月，二人每天都會打昂貴的長途電話，只為聽聽對方的聲音，非常Sweet！（IG圖片）

Chilam 和靚靚相愛27年，依然非常甜蜜：

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但在4G世代，有各種社交app方便大家聯絡，隨時隨地都找到對方，聊天的意義變得廉價。還記得以前就算開始流行手提電話，但不同台的訊息需要收費，通常兩口子會轉到同一個台，可享有無限免費SMS。而現在好像少了當年那種期待，每一個訊息提示都會觸動神經，令人秒速撲起身看電話，那是一種怦然心動的感覺。