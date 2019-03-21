【熱血合唱團】事前不知劉德華參演　林愷鈴：好多人喊得好犀利！

「最美星二代」、龔慈恩女兒林愷鈴（Ashley）今日聯同韓國組合f(x)成員Krystal，還有吳千語、徐濠縈等人出席品牌藝術裝置發布酒會。Ashley在本月3日度過19歲生日，不過她自爆當日發生蝦碌事：「嗰晚喺沙灘食嘢，食食下突然有隻曱甴爬上我隻手度，於是我自然反應揈開咗佢，但摷咗我哋啲衫同袋好耐都搵唔到（隻曱甴），最後搵番處理咗佢。」Ashley又發現天上出現多顆星星，對她而言是珍貴而難忘的生日禮物。

林愷鈴早前慶祝19歲生日，不過過程中發生蝦碌事。（梁碧玲攝）

Ashley兩年前參演的影壇處女作《熱血合唱團》預計今年5月上映，當時劇組要求Ashley等年輕演員素顏演出，她形容可以在大銀幕上看到自己最原本、最不經修飾的樣子。今次Ashley還有幸與劉德華合作，原來事前Ashley等人全不知情：「試鏡嘅時候完全唔知道劉德華先生做我哋監製同主演，我哋有個幾月時間訓練期，完咗之後佢行入嚟訓練班，嗰一刻我哋全班人係......即係我都唔知點形容個大家嘅心情，好多人突然間喊，喊得好緊要，始終劉德華先生係香港人由細到大嘅偶像，嗰一刻（心情）真係好難形容。」Ashley又稱本身抱着嘗試演戲的心態參演《熱血合唱團》，拍攝過程中她感受到演員的修養和團隊的合作精神，令Ashley愛上演戲。

林愷鈴指《熱血合唱團》年輕演員們事前不知道劉德華有份演出，所以劉德華補進演員訓練班時，有不少人激動落淚。（梁碧玲攝）

除了演戲之外，Ashley曾揚言希望推出唱片，現時她亦在香港大學修讀建築系，問到最想向哪個方面發展？Ashley就顯得相當苦惱：「其實呢樣嘢我日日都諗緊，我知我好貪心，但係我係嗰種好任性（嘅人），我係好想三樣嘢都可以達到，我就係不顧一切咁去追夢，就算最後係咪三樣嘢都做到，我都會搏盡無悔。」

林愷鈴希望未來可以演戲、唱歌和建築三線發展。（梁碧玲攝）

其他到場嘉賓：