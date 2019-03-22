【以團之名】張鎬濂奪冠成功出道　洪欣現場支持：好棒

內地男子選秀節目《以團之名》進行得如火如荼，經過兩個多月的比拚之後，終於在今個月中（3月）迎來最終場PK戰。而就在近日該節目已經率先進行總決賽錄製，雖然還未有正式播出，但結果早己在網絡上遭到公開。冠軍組合由8人組成的「新風暴」奪得，其中藝人洪欣的19歲兒子張鎬濂亦是該團成員成功，當日洪欣更親自到現場支持仔仔添。

組合「新風暴」奪冠成功出道。（網上圖片）

《以團之名》以團體分組賽進行PK，歷經多次的唱跳比拚之後只剩下3個隊伍進入總決賽爭奪冠軍寶座。就在近日的錄影中冠軍亦順利出爐，就是由張鎬濂在內的8人男子組合「新風暴」（其他成員：周藝軒﹑宗嬴、洪暐哲﹑蘇勛倫、陽兵卓、苟晨浩宇、龔言脩）奪得，因此他們亦正式獲得出道機會。

而在決賽當日身為媽媽的洪欣亦有去到現場支持，更手持兒子的應援牌吶喊，事後她更在社交網站留言：「今天總決賽錄制，我的兒子好棒，一定要加油啊！還有謝謝現場那麽多人幫我喊媽媽愛你，好感動好感謝！」除此之外，身為乾媽的蔡少芬亦替張鎬濂開心：「仔，你的努力，有目共睹。乾媽祝願你，前路更精彩，愛你的人也越來越多，我愛你啊！」不少網友都一路見證著張鎬濂的成長，眼見他的努力得到回報都紛紛支持他「很棒的」﹑「帥氣有才」…望他日後好好加油啊！

洪欣親自去到現場支持兒子（網上圖片）

另外，《以團之名》亦會成立另一支隊伍，由已淘汰出局的網絡人氣選手組成，包括「NINE PERCENT」的蔡徐坤、前隊友趙品霖、AJ、龍泓昊、陳順、田書臣﹑王迪﹑奶茶、楊桐，他們將由酷漾公司經營，而「新風暴」將由樂華娛樂經營。