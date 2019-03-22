【劉德華演唱會】終於申請到2020年紅館檔期！　即睇補場安排

劉德華終於申請到紅館檔期了！他剛剛在官方Fans Club網站「華仔天地」中發布訊息，指自己「美夢成真了」，他寫道：「接獲康文署的通知，我已成功申請2020年2月紅館檔期。感謝康文署，感謝家人和朋友們在這期間的理解和支持、感謝一直在我身邊不辭勞苦的工作人員們的付出。有關補場場次的演出日期，大家參照以下的對照表就會明白了。」又指上手主辦單位的退票安排會持續到5月底，所以補場的安排會待整個退票退款安排完成後進行，即於2019年6月10日至2019年8月9日期間，才會進入優先購買補場門票及補場登記換票的階段。恭喜華仔！

「補場場次對照表」 取消場次演出日期 >> 補場場次演出日期 2018年12月28日(星期五) >> 2020年2月15日(星期六) 2018年12月29日(星期六) >> 2020年2月16日(星期日) 2018年12月30日(星期日) >> 2020年2月17日(星期一) 2018年12月31日(星期一) >> 2020年2月18日(星期二) 2019年01月01日(星期二) >> 2020年2月20日(星期四) 2019年01月02日(星期三) >> 2020年2月21日(星期五) 2019年01月03日(星期四) >> 2020年2月22日(星期六)

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