【劉德華演唱會】二月補場申請中　華仔：唔成功就每個月一直入紙

劉德華今日出席「香港傷健協會」舉辦的運動日，心情仲好好。（林迅景攝）

劉德華去年舉行的「My Love Andy Lau 劉德華 World Tour」演唱會原定一共20場，但唱至第14場時，華仔就因患上流感喉嚨發炎而無法再繼續表演宣布腰斬，無奈之後宣佈取消餘下共7場的香港場次。不過手拿著演唱會門券的朋友也不需要失望，因為華仔昨日（16日）宣佈，將準備自資入紙紅館舉辦演唱會，這次華仔為了支持他的粉絲們，真的是出錢又出力。



劉德華深夜發心聲感謝歌迷：用個人的方法補償不想退票的朋友

劉德華去年舉行的「My Love Andy Lau 劉德華 World Tour」演唱會宣布腰斬餘下7場。（資料圖片）

今日（17日）劉德華出席「香港傷健協會」舉辦的運動日時，接受傳媒訪問談及有關補辦演唱會的事宜。他說：「（下年二月）係第一張申請表，希望可以成功。而家申請緊7日，唔需要公開發售，咁有飛嘅就可以原原本本返嚟睇，如果要公開發售嘅話，就要十場先可以打平，所以目標都係用十場嚟申請。」假如、不幸地，二月申請不成功呢？華仔就強調說：「假如明年二月唔成功，咁咪三月、四月，一直入紙囉。」既要為退票及補票作安排，又要入紙申請檔期，行政費用會否很大支出？他直言：「呢個係我嘅事啫，所以係我個人決定就會好啲，如果同好多合作伙伴嘅話就會難啲。而家都未知啲Sponsors點樣，所以基本上冇得賣（演唱會門票）。」

劉德華昨日宣佈將自資入紙舉辦補辦餘下的演唱會場次。（資料圖片）

在訪問中，華仔亦表示補辦演唱會的事宜會持續向大家發放消息：「係吖，不過成功嘅話就冇需要Update啦，咁就可以放下心頭大石，大家可以繼續睇演唱會。如果（今次）唔得，咪再下一個月。應該係每個月嘅下旬就會知道下一個月申唔申請到，所以每個月我Update返畀你哋。」當然，粉絲們最關心的還是他的身體狀況。他回答說：「我OK吖。（身邊朋友有冇叫你注意身體？）我都好小心㗎啦。」

劉德華演唱會 圖片回顧：