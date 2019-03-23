【Lovelyz香港記者會】親民與粉絲共舞　美珠露長腿擺女神甫士

韓國女團Lovelyz將於24日在香港舉行演唱會，今日（23/3）下午 八位成員Baby Soul、智愛、智秀、美珠、Kei、JIN、洙正、叡仁出席「皇室堡 x LOVELY CONCERT in HONG KONG – Lovelyz 3 winter world記者會」，率先與一眾香港Lovelinus（Lovelyz歌迷）見面。

Lovelyz今日率先與香港Lovelinus見面。（葉志明攝）

Lovelyz去年六月曾來港舉行粉絲見面會，相隔九個月再度來港，智愛大讚香港Lovelinus 一如熱情，活力十足，所以Lovelyz今天心情不俗，不時向在場粉絲大派心心，特別是洙正表情動作多多，好讓台下Lovelinus影靚相。

洙正在台上不時出多個動作和表情供粉絲拍照留念。（葉志明攝）

Lovelyz成員美珠因身形高挑，又愛在韓國KBS音樂節目《音樂銀行》的上班路上擺甫士，吸引不少Kpop迷的關注，因此，大會特意安排四位粉絲，在美珠面前模仿她曾經擺過我的甫士，令美珠等Lovelyz成員開懷大笑，美珠又和四位歌迷擺出獨特動作合照，特別是美珠今天露出白滑美腿，因而更能展現女神風範。

今天美珠以露肩短褲造型示人，盡顯修長美腿，與粉絲擺甫士時份外突出。（葉志明攝）

另外，大會又讓另外四名粉絲在Lovelyz面前大跳《Lost N Found》一曲，其中一名男歌迷的落力表現份外受人注目，Lovelyz成員均感到相當滿意，其後Lovelyz能和該四名粉絲共舞，讓台下歌迷羨慕不已。

見到歌迷們落力跳舞，Lovelyz不禁大讚他們表現出色，還與粉絲們共舞。（葉志明攝）