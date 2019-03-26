秀智離開JYP娛樂轉投孔劉所屬公司　回顧出道9年演藝之路

韓國女星秀智與所屬公司JYP娛樂的合約本月31日告終，今日（26/3）JYP娛樂宣布秀智不再續約，並轉投孔劉、全道嬿（又譯：全度妍）、孔曉振（又譯：孔孝真）、徐玄振等人所屬的演員公司Management SOOP。JYP娛樂發表聲明，向合作9年的秀智衷心致謝，並祝福秀智未來一切順利。

JYP娛樂今日宣布與秀智結束9年賓主關係。（視覺中國）

秀智參加Mnet選秀節目《Super Star K》光州期間被JYP星探發掘，秀智加入公司後練習10個月，便在2010年7月1日與Jia孟佳、Min李玟暎和Fei王霏霏合組miss A出道，第一首主打歌《Bad Girl Good Girl》推出不久即登上各大音源榜第一位，出道21日更勇奪Mnet《M! Countdown》冠軍。miss A其後推出多首人氣歌曲，包括《Good-bye Baby》、《Touch》、《Hush》、《Only You》等，2017年12月27日，隨着Min和Jia離開JYP娛樂，miss A亦宣布解散，而秀智則選擇與JYP娛樂續約作個人發展。

秀智（右2）以miss A成員身份出道，組合在2017年解散。（網上圖片）

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除了miss A的音樂作品外，秀智亦有推出個人專輯，她分別在2017和2018年推出《是·否》和《Faces of Love》，其中《是·否》收錄的歌曲《假裝幸福》橫掃各大音源榜冠軍及兩星期KBS音樂節目《Music Bank》冠軍，而最受歡迎的歌曲則是和EXO伯賢合唱的歌曲《Dream》，當時兩人憑《Dream》一曲勇奪多個年末頒獎禮獎項，包括《MAMA亞洲音樂大獎2016》最佳DUET獎。

EXO伯賢和秀智合唱的《Dream》至今仍為人津津有味。（資料圖片）

雖然秀智是偶像歌手出身，不過更受人注目的是其影視作品。2011年秀智參演《Dream High》（港劇名：星夢高飛），正式以演員身份出道，當時已大受韓國和亞洲觀眾歡迎，2012年上映的電影《建築學槪論》（港片名：初戀築跡101）錄得四百萬入場人次，戲中秀智的清純形象更令她獲封「國民初戀」稱號，她同時獲得百想藝術大賞電影部門新人獎及青龍電影獎人氣賞等獎項。秀智其後擔正主演多部韓劇，包括《九家之書》、《任意依戀》、《當你沉睡時》等，秀智與《九家之書》拍檔李昇基合演SBS新劇《VAGABOND》，加上秀智轉投演員公司，相信日後秀智將專注演員事業。

令秀智（右2）在影視界闖出名堂的，必定是2012年上映的電影《初戀築跡101》。（網上圖片）

秀智過往主演作品

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秀智日後或專注演員事業。（視覺中國）

睇睇近日秀智工作近照（視覺中國）