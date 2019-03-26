蔡依林小S王柏傑演繹驚悚《紅衣女孩》MV　網友被無頭女屍嚇怕！

台灣歌手蔡依林（Jolin）每次出新歌總會給大家帶來驚喜，連MV也不例外。繼《腦公》找來吳君如同內地演員鄭凱演繹80年代經典港產片，大玩復古懷舊主題之後，新歌《紅衣女孩》又繼續發揮創意，找來小S徐熙娣同王柏傑出演，挑戰驚悚、懸疑題材。

在MV的預告中，鏡頭最先呈現的是黑白山水畫屏風上的紅色「囍」字，再慢慢由腳部Pan至上身，最後展現出全景——一具穿着紅色中式禮服的無頭女屍躺在「雪地」中。而MV的配文寫着：「潔白雪地中，一具穿着鮮紅婚紗的無頭女屍，一場如同喪禮的婚禮，一樁抿滅人性的殺頭血案，揭露一段複雜的三角情仇。人心惶惶丶無頭命案兇手究竟是誰？」為觀眾留下無窮懸念。

短短32秒的預告已經嚇怕不少網友，但大家也非常期待Jolin的新作，「這個斷頭好驚悚，看來MV風格一定也很震撼！期待Jolin跟小S的火花」、「一開始還期待鏡頭往上帶是Jolin還是小S，結果根本沒頭﻿」、「我被無頭女屍嚇到了」等。

短短32秒的《紅衣女孩》MV預告已經營造不少懸念，完整版將在4月2日推出。（視頻截圖）

據悉，《紅衣女孩》MV特地邀請拍攝台灣電影《紅衣小女孩》系列的導演程偉豪執導，以電影規格打造，斥資千萬新台幣，這也是程偉豪首次參與MV創作，他將時代背景設立在民初，以悲情故事貫穿。在大量的灰白色調中以「紅」做點綴，表面「喜慶」，實際是「鮮血」，暗藏殺機，增添恐怖氣氛。

由發布的海報來看，小S的妝容同笑容也十分「詭異」。（IG圖片）

Jolin出道20年，今次是首次同小S、王柏傑合作，所以她也很開心，大讚小S跨界演出更顯戲劇張力及火花。而兩人在MV中都同王柏傑有親密戲份，向來鬼馬的小S更笑言劇本是為自己而寫，因為同男主角有吻戲，所以二話不說就接演。反而王柏傑就比較緊張，大感榮幸之餘，又擔心被網友質疑憑什麼同兩位天后演戲。

首次同蔡依林、小S合作的王柏傑大感榮幸，同時又擔心被網友們質疑。（IG圖片）