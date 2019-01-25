蔡依林《腦公》MV大玩經典港產片橋段　吳君如自費飛台灣做女神

台灣天后蔡依林（Jolin）上個月底推出新專輯《Ugly Beauty》，繼早前推出的主打歌《怪美的》MV中暗藏彩蛋，回顧20年演藝生涯之後，第二首主打歌《腦公》的MV亦曝光宣傳花絮，今次Jolin都準備了重重驚喜，當中更有吳君如客串演出！

蔡依林新專輯《Ugly Beauty》在上個月底推出。（Facebook圖片）

《腦公》MV以80年代經典港產片為拍攝主題，充滿懷舊港式元素。為了配合劇情，導演張時霖特別實景搭建一個「酒令茶餐廳」，店內的裝潢、佈置完美重現港產片中的茶餐廳場景，甚至連報紙、海報等這些當時流行文化的細節都有顧及。而Jolin就飾演茶餐廳老闆千金，分別以三個復古造型現身，穿上短裙、以劉海造型上陣的她，一改以往型格路線，化身清純乖乖女，展現不一樣的風格。

Jolin今次請到吳君如客串演出，MV充滿懷舊港式風格。（Facebook圖片）

Jolin這次還特別邀請到吳君如扮演傳說中為凡人牽紅線的「姻緣女神」，兩人在拍攝過程笑聲不斷，本身是港片迷的Jolin都很開心請到君如客串演出，君如亦幽默回應：「我其實很興奮你邀請我參與拍攝這支向港片致敬的MV，尤其聽到要我演女神，我馬上自己花錢買機票過來了。」而憑着內地節目《奔跑吧兄弟》爆紅的鄭愷，就在MV中飾演燒味師傅，兩人首次合作火花十足！

鄭愷在MV中飾演燒味師傅，兩人合作好合拍！（Facebook圖片）

MV除了重現懷舊茶餐廳場景及港片造型之外，更加入周星馳的《破壞之王》、周潤發的《賭神》、劉德華的《與龍共舞》及林正英的《殭屍道長》等經典橋段，大玩大家熟悉的「鐵砂掌」、「鹹蛋超人」、「暫時停止呼吸」等動作。《腦公》MV將會在1月28日正式首播，相信一班歌迷都好期待Jolin為大家帶來的驚喜！

《腦公》MV加入了不少經典港產片橋段，回憶即刻返晒嚟！（Facebook圖片）