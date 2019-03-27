【多圖】落選華姐彭嘉伊大熱倒灶　回國後即拍MV做女主角

早前曾參選《2019國際中華小姐競選》來自馬來西亞吉隆坡的彭嘉伊（Jovane），雖然大熱倒灶，但憑出清純的外表和氣質，回國後馬上拍MV做女主角，獲網民關注。

Jovane在IG發放長文抒發感受。（彭嘉伊IG截圖）

其實Jovane在比賽結束後，在個人IG發布了一篇長文，細訴自己落選後的心情︰「當天當司儀宣布十強成績的那剎那，我對自己非常的失望，我當時心裡在想該怎麼辦，是不是自己做得不夠好，我該怎麼向大家交代，我讓大家，讓支持我的人失望了。回到後台，我以為我接下來會受到外界的批評指責，但萬萬沒想到我打開手機時，家人，朋友，媒體們，馬來西亞的支持者紛紛為我打抱不平甚至替我的表現感到驕傲和光榮。在那一刻，我熱淚滿眶，哭泣了好久。那些淚水，包含著感動，感激，感恩，相信我這一輩子，都忘不了那個時刻心中的澎湃和激昂。」又說︰「無論結果如何，我相信生命中發生的每一件事都有它的緣故。我無法改變已發生的事，但我相信樂觀積極的態度能讓我在人生的旅途走得更遙遠。 我依然想當個太陽，縱使烏雲密布，那都是短暫的，終究抵擋不了太陽的光芒。」她又感謝一同參選的伙伴們。

Jovane外表勁清純。（彭嘉伊IG圖片）

Jovane曾在《馬來西亞華裔小姐競選》以大熱姿態總共奪得4獎，當中包括冠軍頭銜，有實力的她原來已拍了馬來西亞歌手徐凱《其實也不想》的MV做女主角，相信機會一定陸續有來的。

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