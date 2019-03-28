張懸深夜宣布未婚有喜　烈女都嚇親：夠膽未問過我就想出世！

37歲的台灣唱作歌手張懸（焦安溥）24日登上台灣大港開show，和拍謝少年聯手帶來數首歌曲，在台上唱唱跳跳引起歌迷陣陣尖叫。然而，原來她當日是「挺肚上陣」，今天正式宣布與交往2年的男友做人成功。

據網友在「台灣高登」批踢踢的發文，可見她透過27日發給歌迷的電子報宣布喜訊，表示：「眼前的心得進度是，敢沒問過我意見就要來被生的小人很罕見也所以很勇敢…於是尊敬你吶，這位小人先生。」她在工作的日子裡發現有喜，開頭就提醒歌迷不要過度驚慌，因為自己已經驚慌完了，透露的確和男友阿維討論過生子一事，計畫明、後年再執行，豈料進度超前。

張懸出道以來無論音樂風格、造型打扮還是行事作風都特立獨行▼

她說：「家人們都很高興，妹妹也要有第二個小孩了，雖然這不在我近年的安排裡，但當她說起我們小時候曾提過若小孩能一起長大，童年回過頭反而給後來三十年沒再想過這事，也只是努力工作嘗試進步的我一些複雜但溫暖的舊味。」目前好友張鈞甯已自動報名做契媽，而張懸一如既往地以文字表達出關懷的態度：

我想我最感動的是，哥哥妹妹跟生命中的好朋友每個知道的時候他們第一時間都是先關心我的感受，這些都讓我深感自己依然被祝福着我能是以我自己——而不是突然只能用女人或公眾人物的身份去思考人生此刻的轉折，這一刻我盼望，更多的，能不能是所有的，這世上的女孩子都能被身邊的人這樣尊重，對待與關懷。 張懸

張懇深夜在給歌迷發的電子報長文中宣布有喜（批踢踢實業坊截圖）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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