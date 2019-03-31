盧凱彤生忌日兩遺作《光》《光之外》發行　同一首曲兩個角度的詞

3月27日是歌手盧凱彤（Ellen）的生忌，同時亦是她的兩首遺作的公開發售日。Ellen自去年8月墮樓身亡後，不少樂迷對她表示懷念，現終推兩首作品，而3月27日也是由Ellen的太太余靜萍為她策劃的畫展《你的左手我的右手》的開幕日，在台北展出盧凱彤的畫作與余靜萍的攝影作品，在展覽中，也會有售《光》唱片。

推出《光》全球限量顏色膠唱片

Ellen的兩首遺作《光》和《光之外》於3月27日在網上平台發行，同時也被收錄了在《光》全球限量顏色膠唱片內，於同一天公開發售，而所有收入扣除成本將全數捐予香港思覺基金。

《光》首日發售，不少人表示一碟難求。（Facebook圖片）

一首曲 兩個角度

《光》與《光之外》，講述的正是Ellen與太太的故事。兩首歌分別在不同角度講出她倆在她們的關係經歷過分開的那段期間的內心感受。兩歌光看歌名就知是互相呼應的，而它們是用上同一首由Ellen作的曲，但分別填上不同的詞和用上不同編曲。《光》是廣東話版本，由她們的好友郭啟華填詞，從余靜萍的視角去講，而《光之外》則是普通話版，由Ellen親自作詞，透露自己對太太的情感。

《光之外》由Ellen包辦曲詞，跟《光》有著不一樣的編曲。（Facebook圖片）

經歷過兩年的分開

歌曲講她們分開時的心情。其實Ellen在2017年接受傳媒訪問時講過當時因為與余靜萍異地戀的關係，令Ellen覺得彼此沒有將來，故向余靜萍提出分手，而余靜萍說會等她，相信這兩首歌講的就是這段二人分開了的時期。《光之外》為Ellen的自白，裏面的一句「你會不會又一次出現」，透露其實Ellen可能還是期待著余靜萍再一次的出現在她的生命中。而「若我還是不回來／就把我靈魂交給世界」這句，更看到當是Ellen的灰暗。經歷過情傷的Ellen，更在2013確診患上躁鬱症，不過兩年後二人重遇，對對方仍有感覺，就再走在一起。及後她的躁鬱症也慢慢康復過來。

幸福就在不遠處那邊 我閉上眼睛都看得見 天空帶著多少雲 你會不會又一次出現 《光之外》盧凱彤

《光》一歌是由Ellen作曲﹑郭啟華填詞。（Facebook圖片）

經歷過分開之後復合

而《光》為余靜萍的角度，在歌裏頭，也找到她們相愛的痕跡，「我不懂哼一闕歌／但我總可以愛著你吧」縱然分開了但心應該還有對方。她向傳媒講過，二人復合後，感情更要好，最後二人於2016年在加拿大結婚。

很想能進入你的宮殿 讓黑暗國度射進光線 來尋呼吸的勇氣 來一起找到存在意義 宇宙即使消散了 來一起與你化做光線 《光》盧凱彤

Ellen生前好友林二汶日前在IG上載照片，寫道︰「從你出生當天開始，我的生命就注定有一片天空永遠放晴，永遠。多謝你，我愛你。」（林二汶IG圖片）

而《光》填詞人郭啟華為她的歌寫下了以下的詮釋：

「就好像她叫我用愛她的人的視點去寫這一首歌

結果她留下了這一束光

而這一首就成為了某一種意義上的永遠

她仍然在彈著結他

仍然在唱著歌

直至某一天

光遇上光

我們變成唯一」 ─《光》填詞人郭啟華（節錄）

Ellen的離開或許再為這兩歌添上另一重傷感，但她的歌曲會像光一樣留在世界。

何韻詩也於日前在個人IG上載與Ellen的合照懷念好友。（何韻詩IG圖片）

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