【多圖】蒼井空為迎接孖仔決心洗底　動用日本條例封印昔日AV作品

日本前AV女優蒼井空現時陀孖B已經9個多月，腹中一對寶貝孖仔隨時出世，即將榮升做媽咪的她心情既興奮又緊張。為了小朋友日後的成長，早前就有消息指蒼井空動用日本的「5年條款」政策，要求發行片商將她過往的AV作品下架及停售。這項「5年條款」是日本AV業界改革推進專家委員會成立的AV人權倫理機構於前年推出的政策，該機構規定每部AV作品使用期限為5年，讓AV女優可以於每套AV上架發售5年後，或拍攝後的5年半向片商要求將相關作品下架及停售，以保障AV女優的權益，幫助已脫離行業的女優洗底。

蒼井空同老公全心等待BB出世。

蒼井空於2011年夏天開始，已沒有拍攝新的AV作品，至今將近8年，所以她以往的AV作品全部都可引用這項「5年條款」要求下架及停售。雖然她早已退出AV界，但她的AV女優形象深入民心，很多粉絲也是由當日看她的AV而追隨她，即使現在她的AV作品依然有市場，成人電影下載網及購物網仍可以找到她的舊作。不過近日就有網民發現蒼井空的AV作品在以上網站消失了，而她的事務所PRIME AGENCY亦已證實，考慮到蒼井空即將做媽咪，為免影響她將來教育子女和親子關係，於是向日本AV人權倫理機構申請，將她的AV作品下架停售。

蒼井空昔日曾經拍過好多AV作品。

無得睇蒼井空嘅AV作品，就睇下佢喺IG上面嘅索爆靚相啦。