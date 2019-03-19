蒼井空素顏大變樣　崩壞畫面網友嚇呆：還是我的初戀嗎

日本前AV女優蒼井空早前在IG Post了幾張大肚相，透露自己腹中的雙胞胎仔仔已經8個月，雖然個孕肚籮咁大，但依然非常省鏡。今日（19日）她在IG Post了一張素顏照，即時在網上掀起熱烈討論，想不到她素顏的模樣變化那麼大！

蒼井空早前在IG Post了幾張大肚相，懷孕8個月的她孕肚已經很大。（IG圖片））

相中蒼井空側躺望着鏡頭，戴上灰色Con的她眼大大，不施粉黛，並寫道：「I need to take a nap...（我需要小睡片刻）」看來這位準媽咪因為臨盆在即，所以都特別容易覺得疲累，不少網友都留言叮囑她好好休息，照顧好自己。但亦有網民留言表示她妝前妝後的樣子差別太大，表示「認不出來了」、「還是我的初戀嗎」、「看起來太滄桑了」。

估唔到蒼井空素顏係呢個樣！（IG圖片）

蒼井空去年元旦公布婚訊嫁給DJ NON，婚後她一直希望可以生BB，可惜經醫生診斷後發現她卵子發育不佳，難以成孕。不過積極治療後終於成功陀B，而且還懷有雙胞胎。去年年底她與老公一起公開露面宣布喜訊，並透露預產期是今年春天，祝福這位準媽咪順利誕下一對小王子！

蒼井空去年元旦公布婚訊，還大曬婚戒！（IG圖片）