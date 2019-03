蒼井空素顏大變樣　崩壞畫面網友嚇呆：還是我的初戀嗎

日本前AV女優蒼井空早前在IG Post了幾張大肚相,透露自己腹中的雙胞胎仔仔已經8個月,雖然個孕肚籮咁大,但依然非常省鏡。今日(19日)她在IG Post了一張素顏照,即時在網上掀起熱烈討論,想不到她素顏的模樣變化那麼大!

蒼井空早前在IG Post了幾張大肚相,懷孕8個月的她孕肚已經很大。(IG圖片))

相中蒼井空側躺望着鏡頭,戴上灰色Con的她眼大大,不施粉黛,並寫道:「I need to take a nap...(我需要小睡片刻)」看來這位準媽咪因為臨盆在即,所以都特別容易覺得疲累,不少網友都留言叮囑她好好休息,照顧好自己。但亦有網民留言表示她妝前妝後的樣子差別太大,表示「認不出來了」、「還是我的初戀嗎」、「看起來太滄桑了」。

估唔到蒼井空素顏係呢個樣!(IG圖片)

蒼井空去年元旦公布婚訊嫁給DJ NON,婚後她一直希望可以生BB,可惜經醫生診斷後發現她卵子發育不佳,難以成孕。不過積極治療後終於成功陀B,而且還懷有雙胞胎。去年年底她與老公一起公開露面宣布喜訊,並透露預產期是今年春天,祝福這位準媽咪順利誕下一對小王子!

蒼井空去年元旦公布婚訊,還大曬婚戒!(IG圖片)