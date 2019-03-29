【多圖】娜奧美屈絲10歲細仔靚過9成女生　完美繼承媽媽優良基因

荷里活女星娜奧美屈絲（Naomi Watts）2012年憑藉災難電影《海嘯奇蹟》（The Impossible）榮獲奧斯卡最佳女主角獎提名、金球獎最佳戲劇類電影女主角提名以及美國演員工會獎最佳女主角提名。儘管已經年滿50，而且育有兩子，但屈絲憑藉獨特的氣質與魅力，依然圈粉無數。

雖然娜奧美屈絲已經年滿50，不過她保養得宜，依然是不少人心目中的女神。（IG圖片）

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屈絲曾有兩段情史，2002年到2004年曾與已故澳洲演員希夫烈達（Heath Ledger）交往，在2005年便同美國演員里夫舒韋伯（Liev Schreiber）約會，並育有兩子，11歲的Alexander Pete Schreiber和10歲的Samuel Kai Schreiber。

近日，屈絲的小兒子Samuel Kai在網絡成為熱話，兩人現身紐約街頭，屈絲身穿卡其色外套，內搭星星點綴襯衣，一身休閒裝束亮相；而旁邊的Samuel Kai五官精緻，皮膚白裏透紅，留有一頭金色的長髮，他頭扎馬尾，全身以深淺粉色裝束示人，甜美可人，同小女生相比更是「有過之而無不及」，完美「繼承」媽媽的美貌。

10歲的Samuel Kai上衣身穿淺粉色棉服，褲裝則以深粉色呈現，仙氣滿滿，同小女生無異。（VCG）

而在另一輯街頭拍攝的照片中，Samuel Kai則以粉色碎花襯衣打底，外穿一件格紋背心連身裙，同媽媽一邊走一邊說，活潑可愛。

Samuel Kai的裙裝打扮也非常可愛。（VCG）

雖然Samuel Kai只有10歲，但他隨性的穿衣搭配吸引眾多網友關注，甚至有人表示「我關注娜奧美屈絲的直接原因就是看她小兒子的照片」。而除了女裝之外，Samuel Kai的中性打扮也型格十足，可謂剛柔並濟，能夠駕馭多種風格，難怪會成為大家關注的焦點。

中性打扮的Samuel Kai也有型格的一面。（VCG）

對於Samuel Kai的女性裝扮，網絡上也有不同的聲音，但不少網友都認為父母應該尊重孩子的決定，能讓兒子隨心所欲地着裙，打扮成自己想要的樣子，做真正的自己，這令人非常讚賞。

11歲的Alexander Pete Schreiber（右）和10歲的Samuel Kai Schreiber（左）的合照，相比之下，哥哥的打扮就比較中規中矩，普通男生扮相。（IG圖片）

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